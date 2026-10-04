Sánchez "no tomará una decisión precipitada" sobre unas posibles elecciones anticipadas

El contexto Según fuentes del Gobierno a laSexta, en este momento"la prioridad es estudiar todas las posibilidades para ver cómo se pueden rescatar las medidas que han decaído" y no prevén que se sepa este domingo qué decisión se ha tomado.

Pedro Sánchez aún no ha decidido si adelantará las elecciones generales, según fuentes del Gobierno que aseguran que no tomará una decisión precipitada. Con Moncloa en incertidumbre, se aclara que no está previsto que se conozca una conclusión inmediata tras escuchar diversas opiniones durante el fin de semana. El Gobierno se centra en rescatar medidas que han decaído tras ser rechazadas en el Congreso, provocando un choque político. Sánchez mantendrá su agenda prevista, mientras el PP critica al Gobierno por inacción en vivienda, prometiendo un plan de vivienda si ganan las elecciones, lo que ha generado críticas del Ejecutivo.

Pedro Sánchez aún no ha decidido si adelantará las elecciones generales. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno a laSexta, que además han recalcado que ahora mismo "no tomará una decisión precipitada" sobre este asunto.

Con Moncloa en vilo y la legislatura en un escenario incierto después de que este pasado viernes se diera a conocer que el presidente habría hablado con su entorno más cercano para un posible adelanto electoral y arrancara un periodo de reflexión, las mismas fuentes aclaran que en este momento "no está previsto" que este domingo se conozca a qué conclusión ha llegado "tras escuchar durante todo el fin de semana a mucha gente". Todo ello después de que miles de personas se manifestarna (y se siguen manifestando) en ciudades de todo el país.

Para el Gobierno, "la prioridad en estos momentos es estudiar todas las posibilidades para ver cómo se pueden rescatar las medidas que han decaído". Las que también esta pasado viernes se tumbaron en el Congreso con el no de PP, Vox, UPN y Junts, lo que ha provocado un choque político entre fuerzas progresistas y moderadas.

"La prioridad es mantener el escudo de protección social con la vivienda", insisten las citadas fuentes. Así, el líder socialista mantendrá este lunes su agenda prevista, con un acto empresarial por la mañana y luego la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

El PP y su plan de vivienda

Además, las mismas fuentes cargan contra el PP, que durante el fin de semana ha lanzado duras críticas contra el Gobierno tras no apoyar los dos decretos de vivienda y después de que este sábado Alberto Núñez Feijóo se presentara, en modo precampaña, como la persona que puede acabar con el "desorden nacional". "El mercado de la vivienda está roto por ocho años de inacción", denunciaba este sábado el líder 'popular' desde el Foro de la Toja.

"España no merece un Gobierno que quiera hacer negocio con el enfrentamiento entre españoles", defendía el líder del PP, que manifestó que "la vivienda es el símbolo del fracaso de este Gobierno". En contraposición, aseguraba que si los españoles le dan su confianza, su "prioridad" será llevar a cabo una "política de vivienda con un plan" en el que aceptará "todas las alegaciones" que le trasladen.

"¿Cómo puede anunciar Feijoo un plan de vivienda cuando él gobierne? ¿Y cuando no gobierne, qué hace? ¿Maltratar a los ciudadanos?", han aseverado.

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