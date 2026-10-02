Sánchez consulta con su entorno más cercano la posibilidad de un adelanto electoral: "La situación es insostenible"

El contexto El presidente del Gobierno baraja tomar esta decisión tras la negativa de Junts a apoyar los decretos de vivienda. Miembros del Gobierno no descartan ningún escenario y reconocen que la legislatura no puede seguir así.

Pedro Sánchez está evaluando la posibilidad de adelantar las elecciones generales, según fuentes consultadas por laSexta. Aunque desde Moncloa aseguran que no hay una fecha decidida para convocarlas, el Gobierno enfrenta un momento crítico con la votación de dos decretos de vivienda en el Congreso. La negativa de Junts a apoyar los decretos, sumada a la oposición de PP y Vox, complica su aprobación. Miembros del Gobierno reconocen que la situación es "insostenible" y que podrían considerarse todos los escenarios. Sánchez aún no ha tomado una decisión, pero destaca la importancia de la votación, calificándola como un "referéndum sobre la vivienda".

Pedro Sánchez está consultando a su entorno más cercano la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Así lo confirman fuentes consultadas por laSexta en unas horas cruciales para el Gobierno de coalición, un momento muy sensible con la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

Fuentes oficiales de Moncloa aclaran que, en estos momentos, no está sobre la mesa convocar elecciones y que no hay ninguna fecha decidida. Quieren gestionar sus propios tiempos, confirmar el resultado de la votación de hoy, ver cómo respira la calle —porque consideran muy grave que este decreto se tumbe— y escuchar cómo la derecha de este país justifica que se hayan tumbado esos decretos.

Miembros del Gobierno no descartan ningún escenario y reconocen que la situación es "insostenible" y que no se puede seguir así la legislatura. Pero es importante resaltar que Sánchez todavía no ha tomado ninguna decisión.

"Ha llegado la hora de la verdad", escribía Sánchez en su cuenta de X tras conocer que Junts tumbaría sus dos decretos de vivienda, un voto que, según el jefe del Ejecutivo, "les retratará ante generaciones enteras", en un mensaje en el que también incluía a PP y a Vox. En esa línea se pronunció el ministro Óscar López, que instaba a elegir entre la pastilla roja o la pastilla azul, en referencia a la película 'Matrix': "Ni un paso atrás. Mañana es el día. Vivienda o especulación. Soluciones o privilegios. Con la gente o con los fondos. Con las calles o con los áticos".

Junts tumbará los decretos de vivienda

En el Congreso, antes de la votación, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mostrado su indignación con la negativa de Junts a apoyar los decretos y vaticina que las próximas elecciones serán "un referéndum sobre la vivienda". Además, avanza que el domingo se reunirán las organizaciones de la izquierda para prepararse para "todos los escenarios". La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha publicado un mensaje en su cuenta de Bluesky en el que defendía que no había "nada que retirar" por parte del Gobierno: "O con la gente o con los especuladores. O con España y Catalunya o con Vox y el PP. Eso votamos mañana".

Este viernes, el Congreso de los Diputados vota los dos Reales Decretos-ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.

El Ejecutivo solicitó que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, por lo que la votación tendrá lugar este viernes, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara. Pese a la posición de Junts, el Gobierno ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación este viernes. El rechazo anunciado por Junts, que se suma al del PP y Vox, aboca previsiblemente a ambas iniciativas a no ser convalidadas por el Congreso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido