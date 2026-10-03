Feijóo se presenta como la persona que puede cambiar el "desorden nacional": "España carece de la mínima higiene"

¿Qué ha dicho? El líder del PP se ha comprometido a que el país "no volverá a pasar una legislatura sin Presupuestos" y ha criticado que en esta "todo es una maniobra política en la que los intereses generales son un decorado".

En la VIII edición del Foro de La Toja, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó el "desorden nacional" bajo el gobierno actual, al que acusa de socavar los cimientos democráticos y dividir al país. Feijóo se compromete a que España no pase otra legislatura sin Presupuestos y propone disolver las Cortes si no se aprueban tras la primera prórroga. Rechaza un gobierno que amedrente al Poder Judicial o apruebe decretos contradictorios. Defiende un modelo reformista frente al populista, prometiendo reconstruir la economía y mejorar la vivienda. Exige elecciones anticipadas, argumentando que los españoles deben decidir el futuro del país.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha sumergido en 'modo' precampaña electoral para mostrarse como la persona que puede cambia el "desorden nacional" que, ha dicho, hay en nuestro país en estos momentos. Durante su intervención en la VIII edición del Foro de La Toja, Feijóo ha afirmado que "el desorden nacional no se explica porque haya discrepancias políticas, sino porque España carece hoy de la mínima higiene que debe tener un país serio".

"Pareciera que da igual tener Presupuestos o no tenerlos nunca, que se puede gobernar a golpe de real decreto como si no pasara nada, que da igual mentir o no hacerlo. Lo que se prometió se entierra y lo que ayer era imposible hoy resulta imprescindible. Hasta el mismo Gobierno el mismo día es capaz de aprobar dos normas incompatibles entre sí y votar las dos a favor. Da igual gobernar o desgobernar", ha manifestado.

Así, para el líder del Partido Popular, "en esta legislatura todo es una maniobra política en la que los intereses generales y los recursos públicos son un mero decorado". "Es verdad que en nuestra historia reciente ha habido mejores y peores gobernantes, pero ninguno se había aplicado con tanta tenacidad a socavar los cimientos democráticos de la nación", ha denunciado, al tiempo que ha destacado que "el objetivo ha sido dividir el país, enfrentarlo, corromperlo, aislarlo internacionalmente y neutralizar los mecanismos de control".

Crítico con Sánchez

Para ello, ha señalado, "se han pervertido las reglas democráticas más básicas". "Todas las instituciones se han puesto al servicios de un proyecto personal y el interés personal ha acabado imponiéndose siempre a cualquier proyecto de país", ha declarado, en referencia a Sánchez, tras lo que ha dicho que es "perfectamente consciente de los estragos generados por esta forma de gobernar" y de que "la nación deberá tener refuerzos democráticos para que ningún gobierno del signo que sea pueda intentar apropiarse del estado".

Así, se ha mostrado convencido de que "la alternativa" que presenta para España puede lograrlo. "Me comprometo a que España no volverá a pasar una legislatura sin Presupuestos y buscaremos la fórmula legal para que finalizada la primera prórroga, si no se aprueban Presupuestos inmediatamente, se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha asegurado.

En la misma línea, el líder de los 'populares' ha aseverado que España "no volverá a tener un Consejo de Ministros dedicado a amedrentar al Poder Judicial, con nombres y apellidos a determinados jueces" y que "no volverá a tener un gobierno de activistas sin más mérito que la obediencia al presidente del Gobierno". Además, ha añadido, el país "no volverá a ver espectáculos de decretos simultáneos con medidas contradictorias aprobadas fuera del Consejo de Ministros".

"El país va antes que el partido y uno mismo"

En su caso, ha apuntado, la política que defiende es "la del rigor y la de que el país va mucho antes que el partido y, por supuesto que uno mismo".

"Nuestro país se enfrenta a una encrucijada de modelos: uno populista y uno reformista. El populista ha empobrecido a las familias y degradado lo público, (…) mientras que el modelo reformista consiste en la reconstrucción de la economía y en la atención a los ciudadanos, un modelo que devuelva prosperidad a la nación", ha proclamado.

Para Feijóo, en la actualidad, España "vive una espiral de impuestos asfixiantes, de deuda pública en aumento, de inflación desbocada, de salarios estancados y de un mercado de la vivienda roto por la falta construcción y legislación", subrayando que "no hay un gobierno que en ocho años haya aumentado la deuda pública en 42%" y que "el mercado de la vivienda está roto por ocho años de inacción".

En este momento, se ha dirigido a Borrell y le ha lanzado una pregunta: "¿Se puede vivir en un país toda la legislatura sin Presupuestos?.

Volviendo al tema de la vivienda, Alberto Núñez Feijóo ha criticado que la estrategia del Gobierno ha sido "sembrar el caos" y "tapar con agresividad a la oposición su incompetencia". "España no merece un gobierno que quiera hacer negocio con el enfrentamiento entre españoles", ha defendido el líder del PP, quien ha manifestado que "la vivienda es el símbolo del fracaso de este Gobierno". En contraposición, ha asegurado que si los españoles le dan su confianza, su "prioridad" será llevar a cabo una "política de vivienda con un plan" en el que aceptará "todas las alegaciones" que le trasladen.

"Los españoles deberían decidir ya

Ante un gobierno que, ha aseverado, "está alargando una agonía que arrastra a todos los españoles", él pide que se convoquen elecciones: "Sánchez no debería amargar más con llamar a las urnas y los españoles deberían decidir ya". "Tienen que decidir entre quien ha normalizado el escándalo y la integridad territorial del país como en Ceuta y entre quien quiere devolver la tranquilidad porque ninguna maniobra electoral nos hará olvidar que una parte de España sigue ocupada", ha concluido.

De esta forma, ha sostenido que no pide "elecciones por revanchismo, sino porque España no aguanta más" y "por todos los problemas que se han creado y que no existían en 2018". "Es la oportunidad de dejar atrás la decadencia, sobre todo, de los últimos tres años. Yo no puedo prometer un mundo sin desorden, pero sí puedo prometer orden en España", ha expuesto tras lo que ha concluido su intervención declarando que su único objetivo es servir a su país, que su "ambición es devolverles el futuro a los españoles" y asegurando que cumplirá su palabra.

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