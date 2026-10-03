Moncloa, en vilo: la reflexión de Sánchez sobre un posible adelanto electoral coloca al Gobierno ante un escenario incierto

Los detalles Tras el 'no' de PP, Vox, Junts y UPN a las medidas por la vivienda, el presidente ha elevado el tono de su reflexión y ha pedido a los grupos parlamentarios que estén "a la altura de lo que la ciudadanía está pidiendo".

El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un nuevo desafío tras la derrota parlamentaria de sus dos decretos de vivienda. Este revés llega en un contexto de movilizaciones callejeras y creciente presión para resolver la crisis de acceso a la vivienda, simbolizada por el caso Maricarmen, una mujer afectada por un desahucio. Las protestas se intensificaron con acampadas en la Puerta del Sol, mientras el Ejecutivo intentaba aprobar un nuevo decreto. Sin embargo, la falta de apoyo parlamentario llevó al rechazo de las medidas. Sánchez ha instado a los grupos políticos a responder a las demandas ciudadanas y ha prometido seguir buscando soluciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo escenario después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. Una derrota parlamentaria que llega tras una semana marcada por las movilizaciones en las calles y por la presión para encontrar una solución a la crisis de acceso a la vivienda y que podría finalizar con el adelanto de unas elecciones muy esperadas para algunos.

Todo comenzó con el caso Maricarmen. Las constantes llamadas de la Policía a la puerta de esta mujer, afectada por un procedimiento de desahucio, se convirtieron también en un símbolo para quienes denuncian las consecuencias del actual mercado inmobiliario. El 26 de septiembre, la protesta tomó las calles. Una multitud salió a manifestarse en apoyo de Maricarmen y contra los fondos de inversión y las dificultades para acceder a una vivienda. Las reivindicaciones fueron creciendo hasta echar raíces en la Puerta del Sol, donde comenzaron las acampadas.

Horas después, ya el domingo 27, mientras las tiendas de campaña comenzaban a instalarse en el centro de Madrid y las movilizaciones se extendían a otros puntos de España, la presión alcanzaba ya a la esfera política. Por su parte, el jefe del Ejecutivo anunciaba entonces que el Gobierno trabajaba "a contrarreloj" para llevar al Consejo de Ministros del martes un nuevo decreto de vivienda.

El Ejecutivo, formado por diferentes voces y sometido también a las exigencias de sus socios, afrontaba así un nuevo tira y afloja con los grupos parlamentarios y con las organizaciones que reclamaban medidas más contundentes. El lunes 28, Mónica García reclamaba públicamente que el decreto recogiera las demandas del Sindicato de Inquilinas: "Basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que sea exigente", defendía la ministra.

El martes 29, el Consejo de Ministros aprobaba finalmente los decretos, pero, a partir de ese momento, comenzaban a crecer las dudas sobre su convalidación en el Congreso. El miércoles 30 llegaban las primeras advertencias. Desde Junts se mostraban "decepcionados y también preocupados", mientras Pablo Bustinduy advertía al Gobierno del "altísimo coste político" que tendría el rechazo de las medidas.

"La historia les juzgará"

Sánchez, sin embargo, mantenía el optimismo: "Soy razonablemente optimista por la convalidación". Los apoyos no terminaban de llegar. Mientras el Gobierno buscaba los votos necesarios, los grupos de la oposición descartaban respaldar las medidas. En las horas previas a la votación, Junts confirmaba también su posición. Y llegó la votación. Sí, no, sí, no. Una sucesión de votos que terminó con el rechazo de los dos decretos de vivienda.

El resultado dejaba al Gobierno ante una nueva derrota parlamentaria y con las movilizaciones por la vivienda todavía activas en las calles. Tras el rechazo, Sánchez ha elevado el tono de su reflexión. El presidente ha pedido a los grupos parlamentarios que estén "a la altura de lo que la ciudadanía está pidiendo".

"Hagan lo correcto porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan", advirtió. A su vez, el socialista ha defendido además el trabajo del Ejecutivo para intentar sacar adelante las medidas y ha mantenido que el Gobierno seguirá buscando soluciones ante el problema de la vivienda. Ahora, durante este fin de semana Moncloa asegura a laSexta que no se descarta ninguna decisión sobre un posible adelanto electoral. Lo que sí se sabe que el presidente ha pedido encuestas flash, aunque de momento, habrá que esperar para saber la reflexión del presidente.

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