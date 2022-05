El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió este sábado la buena marcha del Gobierno de coalición y el desempeño de un presidente "valiente y determinado" frente a un PP que ha tenido en esos cuatro años de gobierno socialista "tres líderes y tres crisis". El expresidente acudió en Madrid a una fiesta convocada por el PSOE madrileño para conmemorar que queda un año para las elecciones autonómicas en las que el actual secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, intentará arrebatar la presidencia a Isabel Díaz Ayuso.

En el cuarto aniversario de la moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy y supuso la investidura de Pedro Sánchez, el expresidente Zapatero destacó que en este tiempo los ciudadanos han podido comprobar "cómo se puede gobernar con gran compromiso social y con gran decencia democrática". Defendió la necesidad de una moción "justa y necesaria" que impidió que continuaran la corruptelas del PP entre las que citó la 'operación Kitchen' para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y evitar la acción de la Justicia.

"¿Se imaginan que eso hubiera continuado? Después de todo lo que hemos ido sabiendo, de las cintas, de las grabaciones, de las interferencias, de los liberales, de los que defienden la separación de poderes intentando influir, condicionar, no responder a la Justicia. La moción de censura que le ha sentado muy bien a este país", aseguró. Zapatero aseguró que el Gobierno de coalición está funcionando porque ha sacado adelante "prácticamente todo" su proyecto social y político.

"Pasará a la historia por cosas que tienen valor", añadió, "como haber sido el Gobierno que más ha subido el Salario Mínimo Interprofesional en toda la democracia, el que ha aprobado la primera Ley de ingreso universal básico, o primera Ley para que podamos despedirnos de la vida con dignidad". A su juicio, el Gobierno está sostenido por un PSOE "con una unidad y un liderazgo como en los mejores tiempos en torno a Pedro Sánchez".

Enfrente tiene a un PP que "ha tenido tres líderes desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno: Rajoy, Casado y Feijóo… Casi tengo problemas de memoria. No sabemos quién será el siguiente. Las crisis las ha tenido la oposición porque no ha hecho una autocrítica y el señor Feijóo sigue sin hacerla", criticó Zapatero. Concluyó que en este momento hay "estabilidad del Gobierno y liderazgo muy fuerte de un presidente valiente, determinado y con fuerza en Europa", mientras que "lo que hemos visto hasta ahora en el PP son tres líderes, tres crisis. Esta es la realidad, (…) y lo que más me preocupa es cómo ensalzaban a Casado y cómo le han tratado luego. Si tratan así a sus líderes, preocupa".