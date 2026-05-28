Sánchez pide comparecer ante el cerco de la corrupción mientras en el Gobierno tiran de matices: Torres habla de "show" de la UCO y Saiz pide "respeto" a la justicia

Entre líneas Puente da alas a su idea de la conspiración y defiende que los militantes "no se chupan el dedo", pero según Urquizu, la mitad de los votantes socialistas no piensa que haya ninguna operación contra el partido.

Tras la intervención de la UCO en la sede del PSOE por la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán, el Gobierno reacciona. Óscar Puente defiende al Ejecutivo, sugiriendo una operación para derribarlo con "métodos no democráticos" y critica la actuación de fiscales y jueces. Ángel Víctor Torres califica la entrada de la UCO como un "show", mientras que Elma Saiz y Luis Planas piden respeto a la justicia. Pedro Sánchez solicitará comparecer ante el Congreso para abordar la situación. Las opiniones dentro del PSOE están divididas, reflejando una creciente tensión política.

Un día después de la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir información sobre la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán, el Gobierno comienza a reaccionar. Algunos como Óscar Puente han salido a la defensa férrea del Ejecutivo, mientras otros han preferido ser más prudentes. Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido comparecer ante el Congreso para explicar la situación ante las causas judiciales que cercan a su partido.

El ministro de Transportes sostiene que hay una operación para "derribar" al Gobierno con "métodos no democráticos". "Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos nada democráticos. Desde mi punto de vista, en este momento, es innegable", ha espetado Puente.

Ha dado a entender así que, detrás de ello, estarían los fiscales, los guardias civiles y los jueces: Pedraz por el caso Leire, Calama por el caso Zapatero, Leopoldo Puente por Ábalos, Beatriz Biedma por David Sánchez y, por supuesto, el juez Peinado por el caso Begoña Gómez.

También ha mostrado su "hartazgo" por la situación, "por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas". Sin embargo, no se ha contenido al ser preguntado por la presunta fontanería. "Eso es lo que tendrá que esclarecer la investigación", ha comentado.

Otro férreo defensor del Gobierno ha sido Ángel Víctor Torres, que ha calificado la entrada de la UCO en Ferraz como "un show" en el que prima "entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera posible". "Lula da Silva sufrió lawfare, el presidente Costa sufrió lawfare… El lawfare existe", ha insistido.

Ministros más prudentes

Sin embargo, las opiniones sobre los procedimientos no son uniformes dentro del Ejecutivo. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha pedido "dejar trabajar a la justicia con un respeto y una colaboración"; mientras que su homólogo de Agricultura, Luis Planas, ha reclamado "un respeto por el funcionamiento de la justicia".

Otros como el vicepresidente Carlos Cuerpo o el ministro de Hacienda, Arcadi España, han preferido directamente no responder a las preguntas de la prensa.

¿Qué dicen los votantes?

Una actitud que contrasta con la defensa de Zapatero, también por parte de Óscar Puente: "Estoy atónito. El señor Zapatero se dedica a lo que se dedican la mayoría de los expresidentes del mundo", ha declarado. Además, no se siente solo en sus conspiraciones, apuntando que "no me chupo el dedo como no se chupan el dedo la mayoría de militantes socialistas y de las personas de izquierda de este país".

Pero, desde las encuestas, no todos comparten sus conclusiones. Según ha explicado el profesor de Sociología de la UCM y exdiputado socialista, Ignacio Urquizu, en Al Rojo Vivo, "la mitad de los votantes socialistas sí que piensa que hay una especie de operación contra el Gobierno, pero la otra mitad no lo piensa".

En esa primera mitad parece encontrarse el president catalán Salvador Illa, que ha subrayado que "sabemos diferenciar una casualidad de lo que no lo es". "Ingenuos no somos", ha lanzado el líder del PSC, a cuyo partido ha requerido el juez Pedraz información sobre su campaña de 2024.

Sánchez dará explicaciones

Sobre la opinión de Sánchez respecto a todos estos asuntos se sabrá más en su comparecencia ante el Congreso, que probablemente se celebre a finales de junio.

Sánchez pide comparecer en el Congreso "para informar sobre la situación política" tras los últimos cercos judiciales al PSOE

El presidente ha pedido comparecer para dar cuenta de la situación política ante estos escándalos. Poco después de su anuncio, Podemos, ERC, Compromís y BNG han presentado la solicitud para que dé explicaciones a este respecto.

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