Illa dice saber "distinguir lo que es casualidad de lo que no" tras el requerimiento del juez Pedraz sobre las cuentas de la campaña electoral del PSC en 2024

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, interviene en un acto electoral para las elecciones europeas en L'Hospitalet de Llobregat

El contexto El magistrado Santiago Pedraz investiga una presunta trama, liderada por Leíre Díez y Santos Cerdán, para tratar de influir en diversos procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE y a personas cercanas.

El PSC ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con la justicia tras ser mencionado en el auto del juez Santiago Pedraz, quien investiga una presunta trama para influir en procedimientos judiciales que afecten al PSOE. El juez ha solicitado al PSOE los contratos y facturas de la campaña de Salvador Illa para las elecciones catalanas de 2024, que lo llevaron a la presidencia de la Generalitat. El PSC asegura haber respetado la legislación electoral y actuado con transparencia. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, subraya su capacidad para distinguir coincidencias y reitera su confianza en la justicia y la verdad. La investigación de Pedraz coincide con un periodo de reflexión de Pedro Sánchez, lo que podría ser relevante para la trama investigada.

De la plena colaboración con la justicia del PSC, al "distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es", de Salvador Illa. Estos son los mensajes que han mandado después de ser salpicados por el auto del juez Santiago Pedraz, el que investiga la posible existencia de una trama que intentaba influir en los procedimientos judiciales que afectasen al PSOE. Es decir, el sistema que habían creado Santos Cerdán y Leire Díez.

Y es que, Pedraz ha requerido al PSOE todos los contratos y las facturas de la campaña de Salvador Illa para las elecciones catalanas de 2024. Comicios que convirtieron a Illa en el presidente de la Generalitat.

Concretamente, según el escrito al que tuvo acceso laSexta este miércoles, se exige a los socialistas los "estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad" de su campaña para las elecciones autonómicas de Cataluña de 2024. Todo, tras el requerimiento de la UCO y su entrada en la sede del PSOE en Ferraz.

Ante este requerimiento, el PSC ha defendido haber siempre respetado la legislación electoral y haber actuado con "total transparencia". Por ello, no han dudado en adelantar que el partido colaborará con las autoridades judiciales "en todo lo que sea necesario". "Con la voluntad de colaborar con la Justicia y conocedores de que en un auto de requerimiento al PSOE se solicita esta documentación, hemos recopilado toda la información que ya había sido enviada a la Sindicatura de Cuentas para que sea puesta a disposición judicial", ha explicado la formación de Illa en un comunicado.

24 horas después, el que ha reaccionado ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El líder del PSC asegura no ser un "ingenuo", por lo que tiene la capacidad para saber "distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es".

"Creo en la dignidad, aunque sea difícil; en la Justicia, aunque cueste; en la gente, aunque en determinados momentos muchos miren hacia otro lado", ha sentenciado Illa Porque, en su opinión, la democracia "descansa en el concepto de verdad" y esta "siempre se acaba imponiendo".

Coincide con la reflexión de Sánchez

El juez no hace ninguna otra mención al proceso electoral, por lo que se desconoce el interés que podría tener en las facturas de esta campaña. Punto que también destacan desde el PSC al asegurar que "el auto no contiene ninguna afirmación que vincule la campaña electoral con los hechos investigados".

Aunque sí hay que recordar que estas coincidieron con el tiempo que Pedro Sánchez se tomó para poder reflexionar. De los días de descanso que llegaron después de su 'carta a la ciudadanía' y de la imputación del juez Peinado a su mujer. Begoña Gómez.

Un detalle que puede ser importante, pues el magistrado Santiago Pedraz considera que este es el punto de origen del nacimiento de la trama que investiga.

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