El PSOE se desvincula, pero todo les apunta: pagos a sus cuentas o un secretario de Organización como jefe de la trama

Los detalles Si bien en Ferraz niegan haber ordenado, amparado o cooperado en ninguna conducta delictiva, tanto las personas implicadas como los asuntos que pretendía abordar la trama tienen vinculaciones con Ferraz.

El PSOE se distancia de una trama investigada por el juez Santiago Pedraz, negando haber ordenado o cooperado en actividades delictivas. Sin embargo, surgen sospechas debido a las acciones de varios miembros del partido. Un ex secretario de Organización habría intentado neutralizar investigaciones, mientras que la gerente podría haber falsificado facturas. Además, un director de Comunicación pagó 20.000 euros a una web afín a la trama, y otros altos cargos habrían colaborado con los investigados. Se cuestiona si actuaron de forma independiente o como parte del partido. El juez Pedraz señala a Santos Cerdán, ex secretario de Organización, como líder de la trama, complicando la situación para el PSOE.

El PSOE intenta alejarse de la trama que juez Santiago Pedraz ha investigado. Desde Ferraz aseguran que ni han ordenado, ni amparado, ni cooperado en ninguna conducta delictiva. Surgen dudas si se tiene en cuenta que su ex secretario de Organización sería quien habría encargado neutralizar investigaciones contra ellos y el entorno del presidente; o que su gerente habría falsificado facturas para pagar esas gestiones.

Pero también se presenta como sospechoso que un director de Comunicación pagara 20.000 euros a una web afín a la cloaca; que un exjefe de gabinete de Sánchez hubiera colaborado con los investigados; o que un exvicepresidente de la Junta hubiese pagado a Leire a través de su consultora. De esta manera y en vista a la defensa del PSOE, cabe preguntarse si todos ellos actuaron por su cuenta o eran el PSOE. Todo apunta a que es lo segundo y estas son las claves que así lo señalan.

Si hablamos de la gerente, ella es la máxima responsable de la gestión económica del PSOE, es decir, quien controla la estructura económica y supervisa, o debería supervisar cada contrato, cada factura y cada movimiento de dinero que sale de Ferraz. Precisamente, es su trabajo desde 2021 cuando fue nombrada para esto por Santos Cerdán.

Entonces era secretario de Organizacion y ahora en libertad provisional por otra causa judicial en la que está investigado. Previamente, la gerente Ana María Fuentes había sido desde 2018 la directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del partido, que viene siendo la Oficina Anticorrupción de Ferraz. Un organismo que, sorprendentemente, impulsó Jose Luis Ábalos. Él espera en Soto del Real una sentencia del Tribunal Supremo que podría condenarla a más de 20 años de cárcel.

Esto en cuanto a personas implicadas, porque los asuntos que la trama debía solucionar también apuntan a Ferraz, pues son causas judiciales que afectaban al PSOE, o al Gobierno. Además, según el auto, las maniobras para pararlas, como acabar con jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas, se financian con dinero que es del PSOE. Algo que cifra en al menos 188.000 euros el dinero que sale del partido y acaba a través de sociedades en manos de los implicados. Además, hubo hasta 22 reuniones que se produjeron en el interior de Ferraz, es decir, de los cuarteles generales del PSOE.

Si a eso le sumamos que, según el juez Santiago Pedraz, Santos Cerdán era el jefe de la trama la cosa se complica aún más, pues un secretario de Organización, es el número dos del secretario general. En concreto, y según los estatutos, el máximo responsable del funcionamiento y del desarrollo orgánico del partido. De esta manera, Cerdán era el máximo responsable del funcionamiento del PSOE.

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