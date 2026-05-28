Eduardo Madina rechaza que haya una conspiración judicial contra el PSOE: "Tenemos que pensar lo mismo que con un partido que no es el nuestro"

Entre líneas El Gobierno niega haber ordenado conductas delictivas mientras Óscar Puente considera que hay un intento de "derribar" al Ejecutivo tras la entrada de la UCO en Ferraz.

Un día después de que la UCO entrara en la sede del PSOE en Ferraz por la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán, el partido negó haber ordenado conductas delictivas y reafirmó su colaboración con la justicia. Mientras, figuras del Gobierno, como el ministro Óscar Puente, ven un intento de "derribar al Gobierno" con métodos "nada democráticos". Eduardo Madina, exdiputado socialista, descarta una conspiración judicial y pide analizar el caso con objetividad política. Madina subraya la complejidad de la situación, instando a reflexionar y evitar juicios apresurados basados en afinidades políticas.

Un día después de la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir información sobre la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán, el partido ha negado haber ordenado conductas delictivas y ha reiterado su colaboración con la justicia.

Al mismo tiempo, algunos miembros del Gobierno cuestionan estas actuaciones. Por ejemplo, el ministro Óscar Puente asegura que ve un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos". Sin embargo, el exdiputado socialista, Eduardo Madina, opina que no hay una conspiración judicial y pide mirar este caso como se haría si ocurriese en una formación de otro color político.

Durante su participación en 'Hoy por Hoy' de 'Cadena Ser', Madina ha expresado que "es muy difícil orientarse y no perder el sentido de la dirección entre tanta trama de corrupción" porque "hay una sobresaturación de casos".

"Hay dos secretarios de organización, uno en la cárcel, otro en un procedimiento judicial después de una larga prisión preventiva; un expresidente del Gobierno imputado; familiares directos del actual presidente; y una cosa rara construida sobre personajes muy raros y muy curiosos en el corazón del poder interno del PSOE para, a priori, según el auto del juez, tratar de deslegitimar, desprestigiar o acabar con los investigadores policiales, judiciales y fiscales que trabajan en las causas de corrupción", ha resumido.

Ante esta situación, el que fuera secretario general del Grupo Socialista en el Congreso ha considerado que "lo más fácil aquí es pensar que hay una habitación oscura en algún lugar de España donde hombres de negro conspiran". "Tiene literatura, narración, tiene simplificación y es fácil pensarlo: alguien, en una habitación oscura, conspira contra el bien", ha opinado.

Madina ha pedido reflexionar sobre este asunto porque "este tipo de escenarios suelen ser más comprensibles cuando uno les cambia el color político".

"Imaginemos que todo esto sucede en el partido que no es en el nuestro. Si somos votantes de izquierdas, que esto sucede en el PP. Mi opinión es que eso que pensaríamos se parece bastante a lo que tenemos que pensar. Es muy fácil condenar rápido en cuanto empieza el juicio al tipo que no te gusta, y defender muy rápido al que te gusta", ha sentenciado el socialista.

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