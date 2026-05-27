Sánchez, tras leer el sumario: "Todo mi apoyo a Zapatero, no hay motivos para cambiar mi posición"

Los detalles Primera reacción pública del presidente del Gobierno tras conocer el sumario del caso Plus Ultra en el que el expresidente Zapatero está imputado. Sánchez ha insistido en mostrar su apoyo a Zapatero. "No hay motivos para cambiar mi posición", ha afirmado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su postura tras el sumario del caso Plus Ultra que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde El Vaticano, Sánchez afirmó que "no hay motivos" para cambiar su posición, reafirmando su apoyo a Zapatero y el respeto a la presunción de inocencia. Tras leer el sumario y consultar con expertos, considera que no hay razones suficientes para modificar su postura. Zapatero ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional. Sánchez garantizó la colaboración con la justicia tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE y descartó un adelanto electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mueve su posición tras conocer el sumario del caso Plus Ultra, que afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En una comparecencia desde El Vaticano tras reunierse con el papa León XIV, Sánchez ha asegurado que cree que "no hay motivos" para cambiar su posición.

Sánchez ha dicho que ha tenido ocasión de leer tanto el auto como lo que ha publicado la prensa sobre el "extenso sumario" y se reafirma en lo que ya dijo hace una semana en el Congreso tras conocerse la imputación del expresidente.

"Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha sostenido.

El presidente del Gobierno ha esgrimido que tras lo que ha leído y ha comentado con "personas que saben mucho más de derecho" que él, "no hay motivo suficiente" para que cambie de posición.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y tendrá que comparecer los próximos 17 y 18 de junio.

A preguntas de los periodistas sobre la entra esta mañana de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz, Sánchez ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento de información en la sede de su partido y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista. Así, ha reiterado en varias ocasiones en que no se trata de un "registro" y en que no tiene nada que vez con una investigación sobre una presunta financiación irregular.

Con todo, el presidente ha descartado un adelanto electoral. "Me permitirá la broma: algún compañero me pide un adelanto de elecciones porque es consciente de que tendré más, una mayor mayoría en el Congreso, y se lo agradezco, pero no puedo tomar la decisión de adelantar por partidismo", ha comentado Sánchez.

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