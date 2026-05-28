Puente victimiza al PSOE y denuncia una persecución judicial y política: "Hay intereses claros de derribar al Gobierno"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes asegura que existe una "profunda indignación" de la militancia socialista, que muestra un "hartazgo" por los procedimientos judiciales y por "las coincidencias en el calendario".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abordado los recientes escándalos que afectan al PSOE, incluyendo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la intervención de la UCO en la sede del partido. Puente denuncia una persecución judicial y política para "derribar al Gobierno", subrayando que los supuestos intentos de soborno han sido desmentidos. Critica la filtración de información sobre el requerimiento en Ferraz y defiende la integridad de la gerente del PSOE. Además, Puente señala que los tiempos judiciales parecen coincidir sospechosamente con eventos políticos, sugiriendo intenciones de desestabilizar al gobierno. Concluye que la militancia socialista muestra indignación por los procedimientos y las filtraciones, y recuerda que solo el presidente puede convocar elecciones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado largo y tendido sobre los últimos escándalos que salpican al PSOE, que vive sus horas más convulsas tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. Durante casi 15 minutos, Puente ha dado la valoración más larga hasta ahora por parte de un miembro del Ejecutivo de estos escándalos, denunciando una persecución judicial y política contra el PSOE para "derribar al Gobierno".

"Dejemos que trabaje la justicia", ha reclamado Puente, que asegura que los intentos de soborno que recoge el auto "han sido desmentidos categóricamente" por las personas a las que se habrían dirigido la trama, como son el fiscal Grinda y la abogada de Koldo, que ha negado que ofreciese 50.000 euros a Carmen Pano por cambiar su declaración. Según la Cadena Ser, el entorno del fiscal defiende que ni siquiera hubo un ofrecimiento de pago por parte de Leire Díez o su entorno.

"Demos tiempo para que las cosas se esclarezcan y no sentemos conclusiones que son absolutamente prematuras y además vulneran el derecho a la presunción de inocencia de mucha gente", defiende Puente, que ha denunciado que hubiese un medio de comunicación que publicase que se iba a llevar a cabo un requerimiento de información en Ferraz "antes de que se produjera". "No tendría mucha importancia de no ser porque en este país se ha condenado al fiscal general del Estado por una revelación de secretos que consistía en informar a la opinión pública de un bulo. Bueno, pues no tengan ninguna duda de que esta filtración de una causa declarada secreta en el día de ayer no se va a investigar, no es ya que no se vaya a juzgar a los responsables, es que no se va a investigar", lamenta.

"Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer. Pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno", añade Puente.

El ministro defiende a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien cree que ha hecho "un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido". "No tenemos ahora mismo ninguna razón para no dudar de su honestidad", agrega. Preguntado por el comienzo del juicio al hermano de Pedro Sánchez, el ministro ha ironizado con el hecho de que "los tiempos de la justicia y de la política se acompasen de una manera tremendamente sorprendente".

"Díganme ustedes, ¿qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez? Yo tengo muy claro y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos y eso, desde mi punto de vista, es innegable", sentencia Puente

Sobre la reacción en las filas socialistas acerca de los escándalos que afectan al partido, Puente sostiene que hay una "profunda indignación de la militancia socialista". "Creo que esto algunos que no están midiendo bien, al final va a tener el efecto contrario del que pretenden. Es decir, hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo, hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria", añade.

El ministro asegura que "no se chupa el dedo" y que "la mayoría" de militantes del PSOE y de las personas de izquierdas "están ya al límite". Por último, ha recordado que la decisión de convocar elecciones "solo le corresponde al presidente del Gobierno", ante los llamamiento de distintas formaciones de un adelanto electoral.

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