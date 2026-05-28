Los socios aprietan a Sánchez entre clamores de "vergüenza", peticiones de explicaciones y llamadas a las urnas

Entre líneas A pesar de la presión, los apoyos de investidura no ahogan al presidente, quien este jueves ha pedido comparecer en el Congreso, solo minutos antes de que los grupos parlamentarios hicieran lo mismo.

La presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta desde sus propias filas, socios parlamentarios y la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exige elecciones o que los socios retiren su apoyo al Gobierno. Aitor Esteban del PNV y otros socios como Junts piden elecciones, mientras que en Sumar hay divisiones. Yolanda Díaz muestra descontento, pero Aina Vidal confía en la legislatura. Gabriel Rufián critica la situación y Coalición Canaria y UPN exigen explicaciones y elecciones. A pesar de la presión, los apoyos de investidura aún sostienen al presidente, quien ha solicitado comparecer en el Congreso.

La presión sobre el Gobierno crece. Lo hace entre sus propias filas, entre los socios parlamentarios que sostienen la legislatura y, por supuesto, desde la oposición. El Partido Popular (PP) aprieta a sus socios para que dejen de apoyar a Pedro Sánchez. "O bien una convocatoria electoral inmediata o bien que los partidos que sostienen al gobierno dejen de sostener al gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin decencia", ha asegurado este jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Y si Feijóo presiona a los socios, estos presionan a Sánchez. En este sentido, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que "la legislatura ha llegado a su fin", porque "no hay posibilidad de mayoría", llevando a que "está absolutamente bloqueada". "El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año", ha reiterado.

Ahora bien, Esteban le pasa la pelota a Pedro Sánchez, pues "le corresponde a él disolver las cámaras". "No está encima de la mesa del PNV, no contemplamos una moción de censura. Quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones es el propio presidente", ha reiterado en la misma línea.

Entre los socios, Junts sigue la misma línea. Vuelve a pedir elecciones, recordando su portavoz en el Congreso que "hace un mes y medio aproximadamente" ya lo dijeron "en la Sesión de Control". Mientras tanto, en Sumar parece que hay grietas, pues si Yolanda Díaz se muestra muy enfadada hablando hasta de "vergüenza", Aina Vidal, de los Comunes, ha mostrado su confianza en la legislatura: "No, el Gobierno no está terminado y aquí quedan muchos deberes por hacer", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Y aunque la confianza con el Gobierno, según algunos socios, está bajo mínimos, parece que, por ahora, van a sustentarlo. "Por ahora mismo, no hay otra cosa sobre la mesa. Lo que hace falta es que el PSOE nos dé explicaciones", ha dicho por su parte el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

No tan seguro se muestra el portavoz de la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien dice que el Gobierno no cae porque la alternativa es peor, al tiempo que no duda en avergonzarse de la izquierda: "La gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no de vergüenza", ha criticado este jueves.

Desde Coalición Canaria también piden explicaciones, al considerar que ya han "pasado el umbral del asombro máximo", ha admitido su diputada, Cristina Valido. Ahora bien, desde Unión del Pueblo Navarro (UPN) son mucho más directos, al hablar de "auténtico escándalo y auténtica vergüenza". A ello, además, añaden que "es incomprensible que en esta situación el presidente del Gobierno no convoque elecciones de manera urgente".

En definitiva, diferentes socios, diferentes opiniones y una legislatura que empieza a tambalearse. Ahora bien, a pesar de la presión, los apoyos de investidura no ahogan al presidente, quien este jueves ha pedido comparecer en el Congreso, solo minutos antes de que los grupos parlamentarios hicieran lo mismo. Unos movimientos que parecen haber sido acordados.

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