Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como ministro de Hacienda en sustitución de Montero

Quiénes son Ambos cuentan con dilatadas trayectorias en la Administración pública. Cuerpo ha sido elegido por su "solvencia técnica" y proyección exterior, mientras que fuentes del Ejecutivo destacan de Arcadi España su "talante" y "olfato político".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado cambios en su gabinete: Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero, sustituyendo a María Jesús Montero, quien deja el Ministerio de Hacienda para ser candidata en las elecciones andaluzas. Sánchez destacó el papel crucial de Montero en su administración, especialmente en la gestión de los Fondos Europeos. Cuerpo, de perfil técnico, ha sido reconocido por su "trabajo excepcional" en Economía. Arcadi España, hasta ahora secretario de Política Territorial, asumirá el Ministerio de Hacienda. España es valorado por su experiencia y capacidad de diálogo, y tendrá como primera tarea la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, y el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, relevará a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Pedro Sánchez ha anunciado ambos nombramientos este jueves en el Palacio de la Moncloa en una declaración institucional en la que ha despedido a Montero, a la que ha calificado como un "pilar fundamental" de su Gobierno.

Montero abandona el el Ejecutivo después de ocho años para presentarse como candidata socialista en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Su salida ha provocado la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura.

Sánchez ha iniciado su comparecencia agradeciendo "de corazón" a Montero, "sus casi ocho años de trabajo incansables al servicio de España". "María Jesús Montero es para mí la mejor política que he conocido y ha sido un pilar fundamental en este Gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir", ha asegurado.

El presidente ha destacado el "papel esencial" de la hasta ahora ministra "en nuestro éxito económico". "Ha gestionado con acierto uno de los principales logros de mi administración, que son los Fondos Europeos, y ha dotado a las comunidades autónomas y a los centros locales de más recursos financieros que nunca", ha subrayado Sánchez, sin hacer mención a los Presupuestos, que se quedan en el tintero y llevan tres años sin renovarse.

Al mismo tiempo, el socialista ha indicado que Montero "aportará su experiencia y su talento a su tierra, Andalucía", desde donde hará "lo que más le llena: ayudar a construir una España más próspera, una Andalucía más próspera, más sostenible y más justa".

Cuerpo, de mano derecha de Calviño a vicepresidente

En lo que respecta al nombramiento de Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero, Sánchez ha alabado su "trabajo excepcional" al frente del Ministerio de Economía. De perfil técnico y ajeno a la militancia socialista, Cuerpo estuvo al frente de la Secretaría General del Tesoro. Se convirtió en el titular de esa cartera a finales de 2023, tras la salida de Nadia Calviño.

En este tiempo, se ha revelado como un ministro sosegado y poco belicoso en el terreno político, que al principio de su mandato se quejaba de que pasaban los meses sin que le hicieran ninguna pregunta económica en el Congreso.

Las peores críticas que ha recibido en este tiempo han sido 'fuego amigo' procedente de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo le ha acusado recientemente de frenar el avance de los derechos laborales y de ponerse del lado de la patronal por defender la necesidad de acompañar a las empresas en cuestiones como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Su nombre era uno de los más sonados para asumir la Vicepresidencia Primera, ya que en los últimos meses ha asumido un mayor protagonismo. Destaca que ha formado parte de todas las negociaciones recientes del Gobierno. Además, ha comparecido en las tres últimas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros y fue propuesto para defender este jueves el real decreto que se ha aprobado en el Congreso.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a laSexta que Cuerpo tiene "solvencia técnica" y proyección exterior. Con su elección, se busca que ponga el foco "en la buena marcha de la economía en nuestro país".

Arcadi España, más desconocido

A diferencia de Cuerpo, Arcadi España es una persona mucho más desconocida para el gran público, aunque sí tiene trayectoria política. El nuevo ministro de Hacienda ocupaba hasta ahora el cargo de secretario de Política Territorial.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con un Máster en Dirección y Gestión Pública. A nivel profesional, tiene una dilatada trayectoria al servicio del Estado como miembro de varios ministerios, también como conseller de Política Territorial.

Arcadi España fue consejero de Hacienda con Ximo Puig y, según han destacado fuentes del Gobierno a laSexta, tuvo un papel importante en la gobernabilidad del Acuerdo del Botànic en Valencia, porque fue una de las personas que ejerció ese papel de diálogo con Compromís.

Desde el Ejecutivo han ensalzado su "talante", "olfato político" y que sea una de las personas de máxima confianza de Diana Morant y Pilar Bernabé. Entre sus primeras tareas está la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que se ha retrasado por la guerra en Oriente Medio.

"Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente y comprometida que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero", ha afirmado Sánchez. El presidente ha concluido poniendo en valor "la experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia" de los nuevos cargos. "Ese es el perfil de este Gobierno", ha sentenciado.

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