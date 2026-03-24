Nuevo choque en la coalición: Trabajo acusa a Economía de intentar boicotear el acuerdo de gobierno por el registro horario

El contexto Un informe del Consejo de Estado considera que la norma planteada no cumple con la normativa española y europea de protección de datos y rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas.

El conflicto en la coalición de Gobierno entre los Ministerios de Trabajo y Economía surge por la reforma del registro horario. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, acusa al departamento de Economía de frenar su propuesta tras un informe desfavorable del Consejo de Estado. Trabajo insiste en que la norma es parte del acuerdo de Gobierno y planea cambios para cumplir con la protección de datos y la negociación colectiva. La ministra Díaz critica la postura de Economía, mientras que el Consejo de Estado señala problemas con la protección de datos y costos para pymes. Sindicatos y patronales tienen posturas enfrentadas; CCOO y UGT rechazan el dictamen, mientras que CEOE y Cepyme lo apoyan.

Choque en la coalición de Gobierno entre los Ministerio de Trabajo y Economía por la reforma del registro horario. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este martes al departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo de intentar frenar su propuesta normativa, después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable.

Trabajo ha incidido en que esta norma forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar y debe cumplirse. Tras el rechazo del Consejo de Estado al proyecto de real decreto en un duro informe, Trabajo ha señalado que hará algunos cambios, relacionados con la protección de datos y el papel de la negociación colectiva, para seguir adelante con esta reforma y llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado a laSexta que el Consejo de Estado ha emitido el informe desfavorable al control horario basado en dos informes previo de Economía criticando la medida. Esto, han apuntado, supone una vulneración flagrante del acuerdo de Gobierno y un ataque directo al mismo.

Asimismo, han agregado que van a continuar con una herramienta al servicio de los trabajado y no lo van a frenar, aunque sí han señalado que podrán cambiar algo del texto, pero nunca desnaturalizarlo. Salvo los ajustes para hacer algunos matices y aclaraciones, han insistido en que Trabajo no va a cambiar la norma, al menos en el sentido que quiere Economía.

La ministra de Trabajo ha remarcado la noche de este martes en la Cadena SER ha señalado que no tiene "ninguna duda" de el Ministerio de Economía está "radicalmente en contra", como le decían los periodistas económicos, y ha vuelto a incidir en esos dos informes que, ha destacado, no hablan del registro horario, sino de la reducción de jornada. Ante esto, ha resaltado que el hecho de "que el ministro de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra en nuestro país es inaudito".

Mantendrá los elementos esenciales: que sea digital y accesible

Los cambios, según ha informado EFE, también servirán para blindarlo judicialmente ante la batalla que ya ha avanzado que dará en los tribunales la patronal CEOE, a la que fuentes del Ministerio de Trabajo acusan, al igual que al Ministerio de Economía, de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley.

La norma, inciden fuentes de Trabajo a EFE, mantendrá los elementos esenciales de que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que el registro de jornada, en vigor desde 2018, sea realmente efectivo y acabe con el problema de las horas extras no remuneradas.

La reacción del Ministerio de Trabajo llega tras un informe del Consejo de Estado que considera que la norma planteada no cumple con la normativa española y europea de protección de datos y rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas que no recoge la ley que dice desarrollar. El informe, que es consultivo, recoge alegaciones e informes de distintos ministerios, como el de Economía o el de Función Pública, la Agencia Española de Protección de Datos o los agentes sociales.

Entre los argumentos del Consejo de Estado, está que los datos a los que ha de acceder la Inspección de Trabajo son "personales" y no se justifica debidamente a quien se comunicarán y cómo se protegerán de eventuales riesgos de accesos no autorizados. También considera que el decreto "no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria".

Según unas estimaciones recogidas en el informe, la implantación del nuevo registro puede tener un coste de unos 868 millones para las pymes al calcular "55,4 euros de coste por trabajador al año" que se asumirá "para el 94% de los 16.652.031 trabajadores, que están empleados en empresas medianas y pequeñas".

Unos argumentos y cálculos que Trabajo rechaza y tras los que sitúan al Ministerio de Economía. Cuestionado por este tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha señalado que el Gobierno comparte el objetivo del registro horario pero que es necesario asegurar una "implementación equilibrada" para que las pymes puedan adoptarlo.

Por su parte, CCOO y UGT han manifestado su preocupación y rechazo ante el dictamen del Consejo de Estado porque consideran que "introduce serias dudas y obstáculos" en un ámbito donde lo urgente es garantizar el cumplimiento de la ley. Mientras que las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su satisfacción porque recoge de manera "amplia" y "literal" la mayoría de las alegaciones patronales.

Fuentes de la CEOE han reiterado a EFE su rechazo a "una norma que adolece de un vicio de nulidad y apelan a la responsabilidad institucional", al tiempo que han instado al Ministerio de Trabajo a respetar las consideraciones expresadas por el Consejo de Estado" y no seguir adelante con su aprobación.

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