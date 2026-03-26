De su papel en el acuerdo del Botànic con Ximo Puig a Moncloa: quién es Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

Imagen de archivo del hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que relevará a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha definido como una persona "recta, inteligente y comprometida", subrayando que dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora por María Jesús Montero.

Arcadi España ha sido nombrado nuevo ministro de Hacienda, reemplazando a María Jesús Montero, quien se enfocará en las elecciones autonómicas de Andalucía. Nacido en Carcagente en 1974, España es economista y ha desempeñado roles clave en el Gobierno valenciano y como secretario de Estado de Política Territorial. Su perfil combina experiencia técnica y política, destacándose por su capacidad negociadora y su papel en la estabilidad del Gobierno del Botànic. Pedro Sánchez lo describe como "recto, inteligente y comprometido", confiando en que mantendrá la continuidad en Hacienda. Su nombramiento ha sido bien recibido en el PSOE, destacando su profesionalismo y cercanía.

Arcadi España García ha sido nombrado este jueves como nuevo ministro de Hacienda relevando así a María Jesús Montero, que emprende su camino hacia las elecciones autonómicas de Andalucía. Nacido en la localidad valenciana de Carcagente el 10 de diciembre de 1974, el también economista ha sido una de las grandes sorpresas de la remodelación del Gobierno anunciada por el presidente Pedro Sánchez.

España ha sido consejero del Consejo de la Generalitat Valenciana presidido por Ximo Puig, tanto de Política Territorial como de Hacienda y Modelo Económico. Asimismo, en 2023, fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un Máster en Dirección y Gestión Pública, Arcadi España cuenta con una larga trayectoria en la Administración. Su perfil combina solvencia técnica y experiencia política.

Desde Moncloa destacan su trayectoria como servidor público y su capacidad de gestión, así como su papel en instituciones y organismos vinculados a la Administración. El propio Sánchez lo ha definido como una persona "recta, inteligente y comprometida", subrayando que dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora en el Ministerio de Hacienda.

"Olfato" político y gran capacidad de negociación

"Estoy convencido de que, junto a Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del país, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando", ha añadido el líder socialista este jueves tras el anuncio. A su juicio, lo que están demostrando sus gobiernos desde 2018 es experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia. "Ese -ha recalcado- es el perfil de este Gobierno".

Por su parte, Cuerpo se convierte en la cuarta persona que asume la Vicepresidencia Primera desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Sin embargo, Montero ha sido la única ministra de Hacienda en estos casi ocho años, por lo que Arcadi España es la segunda persona que se hace con esa responsabilidad en los últimos años.

Pero más allá de su currículum, en el ámbito político se le reconoce por su "olfato" y su capacidad de negociación. Durante su etapa en la Comunitat Valenciana, desempeñó un papel relevante en la estabilidad del Gobierno del Botànic, actuando como figura de diálogo con otras fuerzas como Compromís.

Ese talante negociador es una de las cualidades que más se destacan de su perfil. En los últimos años, como secretario de Estado de Política Territorial, ha mantenido además una estrecha relación de trabajo con María Jesús Montero, lo que refuerza la idea de continuidad dentro del Ejecutivo.

Su nombramiento también ha sido bien recibido dentro del PSOE. La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que "no había una persona mejor" y ha mostrado una "inmensa satisfacción" por su designación.

"Los españoles nos merecemos a Arcadi España como ministro", ha afirmado, destacando tanto su capacidad profesional como su cercanía para abordar y resolver problemas.

Considerado una persona de máxima confianza dentro del entorno socialista y con peso en la estructura del partido, Arcadi España asume ahora el reto de liderar Hacienda en un momento clave, marcado por la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y continuar la senda económica del Gobierno.

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