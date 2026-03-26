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Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente anuncia que Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente Primero y Arcadi España ministro de Hacienda
El presidente del Gobierno ha comparecido este jueves para anunciar a los sustitutos de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda y en la Vicepresidencia Primera.
Àgueda Micó pide que Arcadi España solucione "los problemas de infrafinanciación del pueblo valenciano"
¿Quién es Arcadi España?
Arcadi España asumirá el Ministerio de Hacienda
El nuevo vicepresidente primero será Carlos Cuerpo
Sánchez agradece a Montero su "trabajo incansable" durante ocho años
Sánchez empieza su declaración institucional
Montero anima a los militantes del PSOE a "defender lo público" en las elecciones andaluzas
Se retrasa el inicio de la comparecencia a las 18:15 horas
El secretario de Estado de Hacienda, otro candidato para asumir el cargo de ministro
Carlos Cuerpo, Félix Bolaños o Elma Saiz, entre los favoritos para sustituir a Montero
Las elecciones andaluzas precipitan la salida de María Jesús Montero
Pedro Sánchez comparece a las 18:00 horas desde Moncloa para anunciar los cambios en el Gobierno
Àgueda Micó pide que Arcadi España solucione "los problemas de infrafinanciación del pueblo valenciano"
La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha sido de las primeras en reaccionar al anuncio del cambio de Gobierno de Pedro Sánchez y, concretamente, se ha dirigido a Arcadi España, que será el nuevo ministro de Hacienda."Si el Gobierno no soluciona, de una vez por todas, los problemas de infrafinanciación y de condonación de la deuda ilegitimada con el pueblo valenciano, no tendrá perdón de Dios", ha esgrimido, en referencia a los puestos que ha ocupado España en el Govern Valenciano.
¿Quién es Arcadi España?
Pedro Sánchez ha elegido a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda del Gobierno. Aunque desconocido para el gran público, España ha ocupado distintos cargos públicos.Es economista y político español, y ha ejercido como consejero del Consejo de la Generalidad Valenciana presidido por Ximo Puig, primero de Política Territorial y después en Hacienda y Modelo Económico.
Desde diciembre de 2023 es secretario de Estado de Política Territorial.
Arcadi España asumirá el Ministerio de Hacienda
"A partir de mañana el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario Territorial, Arcadi España", ha anunciado Pedro Sánchez.
El nuevo vicepresidente primero será Carlos Cuerpo
Sánchez agradece a Montero su "trabajo incansable" durante ocho años
Pedro Sánchez ha iniciado su comparecencia agradeciendo "de corazón" a la vicepresidenta Primera "sus casi ocho años de trabajo incansable".
"Es una de las mejores políticas, para mí, la mejor política que he conocido. Ha sido un pilar fundamental de este Gobierno. Ha jugado un papel crucial", ha asegurado el presidente.
Sánchez empieza su declaración institucional
Montero anima a los militantes del PSOE a "defender lo público" en las elecciones andaluzas
La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha enviado una carta a sus militantes en la que les anima a "defender lo público" en las elecciones andaluzas convocadas para el 17 de mayo.
La hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado en su misiva que "el 17M es una oportunidad para Andalucía" donde los ciudadanos pueden "decir basta ya a recortes y privatizaciones, a servicios colapsados".
En su carta, Montero señala que "ha llegado el momento de Andalucía" y que la comunidad "necesita un cambio” que, ha defendido, está en las manos de los socialistas conseguir.
Se retrasa el inicio de la comparecencia a las 18:15 horas
La declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha retrasado 15 minutos. Según ha informado Moncloa, empezará a las 18:15 horas.
El secretario de Estado de Hacienda, otro candidato para asumir el cargo de ministro
Además de varios ministros titulares, otro posible candidato para asumir la cartera de Hacienda es Jesús Gascón Catalán, secretario de Estado de Hacienda.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Gascón ha sido director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desde junio de 2018.
También ha realizado consultorías y participado en reuniones y seminarios en Latinoamérica, la Unión Europea y la OCDE, al tiempo que ha publicado e impartido cursos y conferencias sobre política fiscal, derecho y procedimientos tributarios y administración tributaria para diferentes organizaciones públicas y privadas.
Carlos Cuerpo, Félix Bolaños o Elma Saiz, entre los favoritos para sustituir a Montero
A pocos minutos del inicio de la comparecencia de Pedro Sánchez, son varios los nombres que suenan para sustituir a María Jesús Montero.
Los favoritos de las quinielas son Carlos Cuerpo, ministro de Economía; Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
También planea la duda de si el presidente fusionará las carteras de Economía y Hacienda, y quién será nombrado para la Vicepresidencia Primera.
Las elecciones andaluzas precipitan la salida de María Jesús Montero
La salida de María Jesús Montero era previsible, ya que será la candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas. No obstante, el adelanto electoral de Juanma Moreno ha provocado que abandone el Gobierno con semanas de antelación.
La ministra de Hacienda deja en el tintero los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación se ha retrasado por la guerra en Oriente Medio.
Pedro Sánchez comparece a las 18:00 horas desde Moncloa para anunciar los cambios en el Gobierno
El presidente del Gobierno comparece este jueves desde el Palacio de la Moncloa para anunciar quién sustituirá a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda y en la Vicepresidencia Primera.