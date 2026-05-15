Sánchez cuestiona a quienes acusan a Lamine Yamal de "incitar al odio": "Solo ha expresado solidaridad por Palestina"

Los detalles El presidente del Gobierno ha mostrado su respeto y apoyo al jugador del Barcelona Lamine Yamal, que ondeó una bandera palestina durante la celebración por el título de Liga. "Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha señalado Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo acusara de incitar al odio por ondear la bandera de Palestina. Sánchez criticó a quienes ven este gesto como una incitación al odio, calificándolos de "haber perdido el juicio" o estar "cegados por su propia ignominia". Katz había afirmado que Yamal incitó contra Israel mientras el país combate a Hamás, organización que, según él, cometió atrocidades el 7 de octubre. Sánchez subrayó que Yamal solo mostró solidaridad con Palestina.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a quienes creen que "ondear la bandera de un Estado" es "incitar al odio" y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina".

Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, haya acusado al futbolista de "incitar y fomentar el odio" contra el país, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga.

En respuesta, Sánchez ha asegurado que quienes ven una forma de "incitar al odio" en ondear "la bandera de un Estado" o "han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia".

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.