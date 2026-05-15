Ahora

Apoyo del presidente

Sánchez cuestiona a quienes acusan a Lamine Yamal de "incitar al odio": "Solo ha expresado solidaridad por Palestina"

Los detalles El presidente del Gobierno ha mostrado su respeto y apoyo al jugador del Barcelona Lamine Yamal, que ondeó una bandera palestina durante la celebración por el título de Liga. "Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha señalado Sánchez.

Pedro Sánchez en una imagen de archivo Pedro Sánchez en una imagen de archivo Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a quienes creen que "ondear la bandera de un Estado" es "incitar al odio" y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina".

Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, haya acusado al futbolista de "incitar y fomentar el odio" contra el país, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga.

En respuesta, Sánchez ha asegurado que quienes ven una forma de "incitar al odio" en ondear "la bandera de un Estado" o "han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia".

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Un fanfarrón Trump frente a un sobrio Xi: EEUU y China liman asperezas en una visita pensada para que guste a Trump
  2. Los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla podrán recibir visitas si las PCR del lunes vuelven a salir negativas en hantavirus
  3. Los siete largos y 'peligrosos' días de Ayuso en México: de la primera jornada de misa hasta el fin de semana en Cancún
  4. Juanma Moreno encara la recta final de campaña con prudencia sobre la mayoría absoluta, Vox le tacha de "soberbio" y Montero recuerda la crisis de cribados
  5. Dos asesinos, un agresor sexual o un antiguo actor: los fugitivos británicos más buscados en las costas de España
  6. El atentado contra el papa Juan Pablo II: las teorías sobre su encargo y la sombra del milagro de la Virgen de Fátima