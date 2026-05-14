Israel carga contra Lamine Yamal por ondear una bandera palestina en la celebración del Barça: "Eligió fomentar el odio"

Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina en la celebración del Barça por el título de Liga

El contexto Durante la celebración del título de Liga, Lamine Yamal ondeó durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. Un gesto que para el ministro israelí de Defensa supone "incitar contra Israel y fomentar el odio".

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, criticó al futbolista Lamine Yamal por ondear una bandera palestina durante la celebración del título de Liga del FC Barcelona, un gesto que Katz considera una incitación contra Israel. Según el ministro, Yamal fomenta el odio en un momento en que Israel combate a Hamás, responsable de actos violentos el 7 de octubre. Katz instó al FC Barcelona a distanciarse del jugador y a dejar claro que no apoyan la incitación ni el terrorismo. El gesto de Yamal, compartido en Instagram, ha tenido un gran impacto en redes sociales.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha criticado este jueves al futbolista Lamine Yamal tras la difusión esta semana de imágenes en las que el jugador del FC Barcelona aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en la Ciudad Condal.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirma el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", ha escrito Katz, que añade que no guardará silencio frente a lo que califica como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío".

Katz también ha expresado su expectativa de que el FC Barcelona se desmarque de los hechos y deje claro, de forma inequívoca, que no hay lugar "para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Sus declaraciones se producen después de que el jugador, de 18 años, protagonizara esta semana una de las imágenes más comentadas de la celebración del título liguero en Barcelona, al ondear durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado.

El gesto fue posteriormente difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y ha generado un amplio impacto en redes sociales.