Condenado por violencia vicaria un hombre que mató a golpes al gato de su expareja en Torrevieja

Las consecuencias El hombre también fue acusado por un delito de maltrato animal con ensañamiento y será deportado a Colombia, su país de origen.

Un juzgado de Torrevieja ha condenado a un hombre por violencia vicaria tras matar brutalmente al gato de su expareja en el barrio de San Roque, Alicante. El agresor golpeó al animal con un palo y lo pateó hasta causarle la muerte a finales de abril. Fue detenido por la Policía Local y denunciado por su expareja y asociaciones de protección animal. Acusado de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género, el tribunal de Orihuela ha ordenado su expulsión del país, ya que es colombiano y su situación en España no estaba regularizada.

Un juzgado de Torrevieja, en Alicante, ha condenado por violencia vicaria a un hombre tras matar a golpes al gato de su expareja. El agresor golpeó con un palo y pateó brutalmente hasta matar al animal en plena calle en el barrio de San Roque, a finales del pasado mes de abril.

Tras cometerse el suceso, el hombre fue detenido por la Policía Local y denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales.

Fue acusado por delitos de maltrato animal con ensañamiento y, al tratarse de la mascota de su expareja, por violencia de género, en su vertiente de violencia vicaria (aquella en la que el agresor hace daño a su víctima a través de otras personas o, en este caso, un animal).

Finalmente, la magistrada de la plaza número 4 de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela con sede en Torrevieja ha decretado su expulsión del país, ya que es natural de Cali (Colombia) y no tenía su situación regularizada en España.

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