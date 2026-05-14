Hernando (PP) acusa al Gobierno de la expulsión de Vito Quiles del Congreso: "Lo ha convertido en enemigo número uno"

El diputado del PP ha dicho que la decisión de la Mesa del Congreso "es un atentado contra la libertad de prensa", "una resolución injusta absolutamente" y la ha considerado "inconstitucional".

Rafael Hernando, diputado del PP, ha sido entrevistado este jueves en Más Vale Tarde tras la decisión de la Mesa del Congreso de suspender de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de los agitadores ultra Vito Quiles y Bertran Ndongo. En ella, ha acabado acusando al Gobierno de la expulsión y ha afirmado que "lo ha convertido en enemigo número uno".

Así lo ha hecho tras reaccionar por primera vez a esta noticia en una publicación en X en la que escribió: "Retirar la acreditación a un periodista no tiene precedentes en el Congreso en casi 50 años de historia de nuestra democracia. Hacerlo a Vito Quiles porque hace preguntas que no gustan a la izquierda es un atentado a la libertad de prensa. Si lo hubiera hecho el PP, huelga general".

Tras esta publicación, Cristina Pardo le ha preguntado si alguna vez había sido "tildado de idiota en su cara" por parte de algún periodista. Tras décadas en el Congreso, Hernando ha asegurado que a él se le han hecho "preguntas muy difíciles" y "jamás" ha contestado "insultando a los medios de comunicación, amenazándoles como ha hecho el señor Patxi López, o sencillamente despreciándoles, diciéndoles que yo a esas personas no les contestaba".

"Estas son las reglas de la democracia", ha asegurado. "Yo también he sufrido persecuciones por la calle, persecuciones en el interior del Congreso y yo no he llamado idiota a nadie", ha señalado. Ante la insistencia de Pardo sobre si le habían llamado "idiota" alguna vez, ha dicho: "Me han dicho cosas peores que idiota, sí". Entonces ha asegurado que le han llegado a llamar "drogadicto" algunos periodistas, "y alguno muy afamado. En el Congreso y fuera del Congreso también", ha agregado. Hernando ha dicho, eso sí, que esto "no justifica nada".

En ese momento, Iñaki López le ha recordado que a Quiles y Ndongo no les han suspendido por hacer preguntas, como dijo él en sus redes, sino por saltarse el reglamento del Congreso. El primero tiene nueve expedientes y el segundo tres. Se ha llevado a cabo una investigación de varios meses para ser garantista y hay un informe judicial, han recordado a Hernando, tras lo que le han preguntado si cree que la Mesa está prevaricando.

"El Congreso, que está bloqueado y lleva meses bloqueado, incluso hasta el punto de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de lo que está haciendo la Mesa del Congreso", ha comenzado a responder para acabar diciendo que la Cámara Baja "ha tomado la decisión de hacer una iniciativa exprés para modificar el reglamento del Congreso para poder perpetrar lo que, desde mi punto de vista, es un atentado contra la libertad de prensa".

Es "una resolución injusta absolutamente"

"Hoy se le ha aplicado a Vito Quiles o al señor Ndongo o a un medio de comunicación, mañana puede ser que lleguen otros y se lo apliquen a otros que consideran que vulneran su libertad", ha agregado. Mientras entrevistado y entrevistadores se han pisado entre sí, el diputado del PP ha afirmado que es "una resolución injusta absolutamente", "claramente injusta", ha repetido en varias ocasiones. Una decisión "injusta", según él, pero que se tomó tras una votación en la que el PP se negó a participar.

Así, Hernando ha acabado diciendo: "¿Sabe lo peor de todo esto? ¿Sabe lo peor de todo esto? Que tenemos un Gobierno que ha hecho y ha convertido a Vito Quiles en enemigo público número uno". "Oiga, es que al señor Vito Quiles lo han insultado el presidente del Gobierno, desde la Mesa del Consejo de Ministros, los ministros, ayer mismo el señor Bolaños, el ministro de Justicia atacando a un periodista de 25 años, y ustedes se ponen del lado del poder", ha añadido.

"Es David contra Goliat y yo me voy a poner con David, que lo sepa", ha afirmado ante las protestas de Pardo por estas palabras. En ese punto, López ha recordado que Quiles enfrenta denuncias por calumnias, injurias, acoso, revelación de secretos, y la Fiscalía, incluso, le pide dos años por reírse en uno de sus vídeos de una persona con discapacidad. "Esta es la persona a la que el Partido Popular ha contratado para acabar la campaña electoral en Aragón. ¿De qué lado se ponen ustedes?", le ha preguntado a Hernando.

A esto, el diputado se ha defendido diciendo que él "no le ha contratado" y que el PP tampoco lo hizo, "simplemente le dejaron intervenir", ha dicho como respuesta. "Y si le han contratado me parece muy bien, que le conteste el señor que le ha contratado", ha añadido. Y, de pronto, ante la sorpresa de los periodista, ha dicho: "Perdone, que yo al señor Vito Quiles le he criticado. No me gustan los métodos que utiliza el señor Vito Quiles".

"Yo no voy a criticar lo que hace cada uno y lo que hacen los periodistas. Son ellos los que deciden. A mí le digo no me gusta lo que hace en algunas ocasiones el señor Vito Quiles, pero sí le digo otra cosa, cuando un político se pone delante de una cámara y convoca una rueda de prensa, tiene obligación de contestar a los medios, y más en el Congreso de los Diputados", ha manifestado.

"¿Que hay que modificar los reglamentos para perseguir a la gente y hacer reglamentos 'ad hominem'? Pues muy bien, ustedes sabrán lo que hacen. A mí me parece que es inconstitucional", aunque cuando le han preguntado si lo van a llevar al Constitucional ha salido por la tangente contestando que "lo tendrá que llevar el señor al que le han aplicado la sanción". "A mí me parece inconstitucional", ha repetido en una entrevista tensa con constantes interrupciones.

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