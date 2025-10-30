Sánchez carga contra Ayuso en el Senado: "¿Qué diría el PP si mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por un contrato de mascarillas?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo

¿Qué ha dicho? "Me pregunto de manera retórica, qué dirían algunos sobre mí si mi Administración hubiera dado un millón y medio de euros a una empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas", ha apuntado.

En la comisión del Senado sobre el caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por el contrato de mascarillas que involucró a su hermano. Sánchez comparó esta situación con su esposa, Begoña Gómez, afirmando que ella no tuvo relación con el rescate de Air Europa, como confirman informes de la Guardia Civil. Sánchez cuestionó qué diría el PP si un familiar suyo hubiera recibido una comisión similar. Además, aludió a la destitución de Pablo Casado en el PP, sugiriendo una falta de coherencia en el partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado el caso de su mujer Begoña Gómez con el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo ha hecho en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado donde Sánchez ha asegurado que su mujer no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa.

"Me pregunto de manera retórica, qué dirían algunos sobre mí si mi Administración hubiera dado un millón y medio de euros a una empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas", ha apuntado.

De esta manera, Sánchez ha hecho referencia a la salida del PP de Pablo Casado y ha ironizado con qué se pensaría del PSOE si él hubiera denunciado un caso así y la formación no hubiera pedido "cuentas" a quien da esa "comisión a su hermano" y "lo que hace es destituir al principal líder de ese partido". "Le quitaron y pusieron al amigo de narco a dirigir el PP. Es que consejos vendo que para mí no tengo, este es el tema", ha añadido.

Así, ha resumido que el PP hace "una gigantesca operación del embudo", pero "incluso una acción de espejo", algo que "está estudiado en psicología", que implica "imputar al adversario lo que uno hace y el otro no". "Limpien primero su casa y luego, ya si eso, hablamos del resto", ha remachado.

Sánchez dice que su mujer no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa

Sánchez ha insistido en que "por supuesto" su mujer no tuvo "nada que ver" en el rescate de Air Europa y ha recordado que "incluso los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "lo desestimaron de primeras".

"Pero para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia y cuando les vienen mal, dejémoslos a un lado", ha añadido. Ha sido la primera ocasión en la que el presidente ha contestado sobre su mujer, una cuestión que han puesto sobre la mesa otros senadores durante el desarrollo de la sesión, especialmente el parlamentario de Vox que no ha obtenido respuesta al respecto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.