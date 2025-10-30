Sánchez combina seriedad y vacile para responder sobre su relación con Ábalos o Cerdán: "Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot; Depende del día"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha admitido que, pese a que confiaba en José Luis Ábalos, no se vio venir la doble cara que los sumarios han ido destapando.

Pedro Sánchez compareció en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el Partido Popular intentó vincularlo directamente con la trama. El senador 'popular' Alejo Miranda preguntó insistentemente a Sánchez si se avergonzaba de Koldo, Ábalos y Cerdán, interrumpiéndolo constantemente. La estrategia de la derecha buscaba implicar a Sánchez al señalar que los implicados lo acompañaron en su campaña para liderar el PSOE. Sánchez, preparado para el interrogatorio, respondió con calma y humor, admitiendo su confianza en Ábalos, pero negando vínculos con otros implicados como Víctor de Aldama y Leire Díez.

Pedro Sánchez ha acudido este jueves a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y allí, sin rodeos, el objetivo del Partido Popular ha sido el de vincular directamente al presidente del Gobierno con la trama investigada.

"¿Se avergüenza usted de Koldo, Ábalos y Cerdán? Es así de sencillo", le ha preguntado con intensidad el senador 'popular' Alejo Miranda. Y, por su insistencia y su exaltación, no parecía admitir que Sánchez diera una explicación y menos con el tono calmado con la que el líder del Ejecutivo ha afrontado las preguntas.

"Ha habido un senador que ha hablado que efectivamente esta es una comisión inquisitorial. Pues parece que ya lo tenemos", respondía un Sánchez al que le dificultaban responder ante las constantes interrupciones con más cuestiones del senador 'popular'.

Porque a lo que ha intentado jugar la derecha este jueves es a crear la imagen de que si los tres implicados en el 'caso Koldo' lo acompañaron en su campaña para volver a la presidencia del PSOE, entonces Sánchez también está implicado en la trama. No obstante, el presidente del Ejecutivo venía preparado.

Tan preparado venía que hasta se permitía un sutil vacile tras escuchar que le preguntaban cuánta gente viajaba con él en el Peugeot con el que se recorrió España en busca de apoyo para las primarias socialistas: "Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. ¿De verdad, señoría? Depende del día", acababa respondiendo entre risas.

Eso sí, en sus respuestas también había mucha seriedad, como cuando Sánchez sí que ha admitido que, pese a que confiaba en José Luis Ábalos, no se vio venir la doble cara que los sumarios han ido destapando: "Una cosa es la confianza política que, efectivamente, yo deposité en el señor Ábalos, y otra cuestión bien distinta es un comportamiento diario".

Y, evidentemente, le han preguntado por el resto de los personajes de la trama, como de un Víctor de Aldama del que dice que no ha tenido "ningún tipo de relación" o una Leire Díez que, según le "consta" a Sánchez, no ha trabajado para el PSOE.