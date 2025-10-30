El aviso de una senadora del PP a su compañero durante su tenso 'choque' con Sánchez: "Te la está liando"

El contexto El presidente del Gobierno ha asistido al Senado para comparecer en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Una cita que ha calificado de "circo" y donde se han vivido tensos momentos.

Pedro Sánchez compareció durante cinco horas en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', enfrentándose a momentos tensos con el senador del PP, Alejo Miranda. Desde el inicio, Miranda insistió en que la sesión era un interrogatorio, no un discurso político, lo que llevó a su compañera a intervenir para recordarle la estrategia. Sánchez, por su parte, calificó la comisión como una "difamación" más que una investigación, lo que generó fricciones con el presidente de la misma, Eloy Suárez. A pesar de las críticas, Sánchez se mostró envalentonado, respondiendo con humor a las preguntas y asegurando estar encantado de haber asistido.

Pedro Sánchez ha permanecido durante cinco horas compareciendo en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo'. Una cita en la que se han vivido tensos momentos entre el presidente del Gobierno y un senador del PP, Alejo Miranda.

Al comienzo, dicho senador le ha recordado que las normas son que él pregunta y Sánchez responde. De esta forma, como si fuese un interrogatorio de una película americana, se han enzarzado los senadores con el presidente del Ejecutivo.

"No es un discurso político, es un interrogatorio", le ha señalado Miranda. Tal es el tono que ha alcanzado la discusión, que su compañera ha tenido que intervenir para avisarle de que se estaba desviando de la estrategia que debía seguir. "Te la está liando", le ha susurrado.

Una frase que le ha repetido en más de una ocasión mientras Alejo Miranda continuaba mostrándose muy duro con Pedro Sánchez.

Esta ha sido una comisión que, desde el minuto uno, el presidente del Gobierno no ha querido calificar de investigación. "Propongan este tipo de comisiones de difamación, que no son de investigación", ha señalado durante su intervención.

Unas declaraciones que le han valido en más de una ocasión el enfrentamiento con el presidente de la misma, Eloy Suárez. "Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación", ha destacado, a lo que el líder del PSOE ha respondido asegurando que él lo veía más como "un circo".

Calificativos que los senadores socialistas no han dudado en repetir en su turno. "La de la difamación, la de la frustración, y nosotros la llamamos la de la crucifixión", ha indicado Alfonso Gil, senador del PSOE.

Por otro lado, muchos no han dudado en aprovechar su tiempo televisivo para presentar sus reflexiones, como la senadora de Más Madrid Carla Antonelli. "Les digo señorías que queda coalición de Gobierno progresista para rato. Muchas gracias", ha advertido.

Además, también se ha podido ver a un Pedro Sánchez envalentonado que se ha permitido el lujo incluso de reírse de las preguntas. Un hecho que el senador de Junts Eduard Pujol no ha dudado en reprocharle. "Su actitud sonriente sí que ayuda a crear la sensación de circo".

Unas palabras a las que el presidente del Gobierno ha reaccionado dejando claro que cree que ante "las insidias y las difamaciones", lo mejor que puede hacer es "responder con una sonrisa".

"A tenor de cómo ha ido esta investigación, tengo que decirles que vengo encantado", ha reconocido, dejando claro que visto cómo ha ido todo, está encantado de haber acudido al Senado.

