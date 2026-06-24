Un Sánchez cada vez más solo no convence a nadie en el Congreso y recibe reproches de todos al recurrir de nuevo al "y tú más" con el PP

Los detalles "Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno. Cada vez que han actuado desde Ferraz, el Gobierno se ha metido en un pantano", critican desde Sumar, mientras Rufián pregunta: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado?".

El 24 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en el Congreso para abordar los casos de corrupción que le rodean, destacando su creciente aislamiento político. A pesar de recibir el apoyo de su partido, ni sus socios de Gobierno ni el PP le dieron tregua. Sánchez intentó desviar la atención hacia el PP, enumerando sus casos de corrupción, pero su argumento fue criticado por su tono de "y tú más". El independentismo catalán, representado por ERC y Junts, presionó a Sánchez, cuestionando su liderazgo. Mientras tanto, Sumar, su socio de coalición, mostró un apoyo tibio, con varios diputados evitando aplaudirlo. Verónica Martínez, portavoz de Sumar, advirtió sobre la influencia negativa de Ferraz en el Gobierno.

Este miércoles 24 de junio era una fecha marcada en rojo en el calendario. El día de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar todos los casos de corrupción que le rodean. El titular de su intervención es muy claro: Sánchez está cada vez más solo.

Es cierto que ha recibido el aplauso y los vítores de los suyos tras cada una de sus intervenciones o respuestas, pero nada más. Ni sus socios de Gobierno le han dado tregua ni el PP ha dejado pasar la oportunidad. Incluso, entre los de Sumar ha habido gente que ha preferido no levantarse a aplaudir.

Mientras tanto, la estrategia del presidente se ha basado en que él sabe reaccionar mejor que el PP ante la corrupción. Aunque, al final, ha sonado al clásico "y tú más".

"Y tú más"

El PP "tiene en este momento más de 30 causas abiertas por corrupción", ha empezado a decir Sánchez desde la tribuna del Congreso para hacer un listado de populares señalados o condenados por corrupción. "Se está celebrando el juicio del caso Kitchen, una operación ilegal ordenada desde el Gobierno de Mariano Rajoy y por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. A finales de este año llegará el caso Lezo, que sentará en el banquillo, entre otros, al entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Le va a seguir el caso Taula, de financiación irregular del PP de Valencia; y el caso Equipo Económico, protagonizado por el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro", ha dicho.

Sin olvidarse de otros populares como Isabel Díaz Ayuso y el caso de la FP, a Juanma Moreno y los contratos de emergencias en la Junta de Andalucía. Por supuesto, también ha mencionado a la pareja de Ayuso, a González Amador, y su relación con Quirón.

Para acabar su defensa, con este "y tú más", el presidente Sánchez le ha mandado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP. "Señor Feijóo, usted es el presente y el pasado de la corrupción de este país y por eso no puede ser el futuro", ha sentenciado.

Feijóo le ha contestado asegurando que Sánchez está en el centro de la corrupción. "Esto es su corrupción. La corrupción es usted. Es el nexo político corruptor". "19 delitos investigados al PSOE. Todo el Código Penal", ha lamentado para denunciar que Sánchez tolera la corrupción.

El independentismo catalán aprieta

El argumento más contundente contra el 'y tú más' de Sánchez lo ha protagonizado el portavoz de ERC, uno de los socios de Gobierno. "Algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el 'y tú más', en el 'y tú peor', ha dicho Gabriel Rufián. Porque en su opinión, ya sabemos que Felipe González y José María Aznar fueron "peores", pero él quiere ir más allá, y por eso pregunta: "¿Y qué?". Considera que el debate no puede estar en un ejercicio de empate moral.

Porque el independentismo catalán ha apretado este miércoles en el Congreso a Sánchez más que nunca. Hemos escuchado a Rufián preguntando si el PSOE ha robado y a Miriam Nogueras, portavoz de Junts, pidiéndole a Sánchez que se aparte. "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguno que sí tenga la capacidad de cumplir", ha propuesto.

Pero Sánchez no parece sentir la soledad que habita. Porque esta ha sido su respuesta: "Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo".

Sumar deja solo a Sánchez en aplausos

Tampoco Sumar, el partido con el que gobierna el PSOE en coalición, le ha dado un apoyo cerrado a Pedro Sánchez. La imagen de la jornada se ha dado cuando el presidente ha terminado su primera intervención. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, se ha puesto de pie para aplaudir. Los ministros de Sumar: Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego, también lo han hecho. Pero el resto de diputados de Sumar no han hecho nada más que poner caras serias o fijar su mirada en el suelo.

Es cierto que Sumar no va a dejar tirado a Sánchez. Pero también lo es que este miércoles le ha avisado. "Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno. Cada vez que han actuado desde Ferraz, el Gobierno se ha metido en un pantano. Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Santos Cerdán... Tan hartas como lo estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este Gobierno", ha dicho Verónica Martínez, su portavoz.

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