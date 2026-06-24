El PP usa su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una moción que insta a Sánchez a convocar elecciones

Pedro Sánchez durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Los detalles "En cualquier democracia seria, esta moción no haría falta" porque "un presidente sin presupuestos, sin mayoría y rodeado de corrupción ya se habría ido", ha expuesto la portavoz del PP, Alicia García.

El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para instar al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones, argumentando falta de presupuestos, mayoría y casos de corrupción. Solo Vox y UPN apoyaron la moción, mientras que Junts, PNV y Coalición Canaria se opusieron o abstuvieron. La moción, que obtuvo 145 votos a favor, 106 en contra y dos abstenciones, fue presentada en el Senado tras el veto en el Congreso. La portavoz del PP, Alicia García, defendió la moción como necesaria por "decencia". El PSOE criticó la iniciativa, calificándola de inadecuada según el Reglamento del Senado.

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para pedir al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones. A favor, siguiendo la estela de los populares, solo han votado Vox y UPN. En contra: Junts, PNV y Coalición Canaria.

"En cualquier democracia seria, esta moción no haría falta" porque "un presidente sin presupuestos, sin mayoría y rodeado de corrupción ya se habría ido", ha expuesto la portavoz del PP, Alicia García, como tesis para la aprobación de la moción.

Así, este miércoles el Partido Popular ha sacado provecho a la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara Baja para aprobar una moción clave: la que insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones por "decencia" ante los casos de corrupción.

En realidad, solo han apoyado esta moción los ultras de Santiago Abascal y UPN, pues Coalición Canaria se ha abstenido, Junts no ha participado en la votación, pese a estar sus senadores presentes, y los del PNV se han sumado al voto en contra del PSOE y los demás partidos. En resumen, este ha sido el resultado final de la votación: 145 síes, dos abstenciones y 106 noes para que Sánchez lleve a los españoles ante las urnas.

Tras el veto en el Congreso

La portavoz del PP ha querido recordar que han tenido que presentar su petición en el Senado porque la Mesa del Congreso "prohibió" su debate en la Cámara Baja.

Antes del debate, la Mesa del Senado había rechazado enmiendas de Junts, como una para que se aplique del todo la ley de amnistía "para acabar con el exilio" y otra para resaltar que la corrupción del Gobierno de Sánchez sigue "la triste tradición" de la de los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Se lo ha reprochado Eduard Pujol al PP, echándoles en cara su "alergia democrática" por ir "escondiendo realidades como el exilio" de Carles Puigdemont. Antonio Silván, del PP, le ha dicho que ellos no están "en esa lógica", para tildar a continuación las enmiendas de Junts de "maniobras" de su estrategia política: "Junts vuelve a hacer de Junts".

A Coalición Canaria, que presentó una enmienda para retirar de la moción unas valoraciones sobre los procedimientos judiciales, Silván le ha advertido que "no se pueden exigir responsabilidades políticas ocultando los hechos que las provocan".

El PNV ha optado por no participar del debate, en el que Vox ha llamado al Gobierno "zombi" y UPN lo ha tildado de indigno. La expresidenta navarra Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha dicho que no comparte el rechazo del PSOE y Sumar a que esta moción se debatiera en el Congreso, pero tampoco que el PP la traiga al Senado para "comprometer a socios de investidura".

De igual modo, desde ERC han pedido al PSOE dejarse de "excusas" para asumir responsabilidades, al tiempo que se han distanciado del "ruido" que pretende el PP, y desde EH Bildu han apuntado que combatir la corrupción, que lo debe afrontar Sánchez, no es el objetivo real del PP.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha subrayado que la moción no debió ser aceptada por la Mesa, donde los socialistas se opusieron, pues el Reglamento del Senado prohíbe iniciativas para decir a otro poder del Estado lo que tiene que hacer, sin respetar su autonomía e independencia.

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