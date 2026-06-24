Feijóo define a Sánchez como "nexo político corruptor": "¡Qué soberbia! Disuelva las Cortes y vayamos a votar"

Los detalles El líder del PP ha mostrado su "decepción" tras escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez, señalando que los casos que rodean al PSOE "no son piedras en el camino". "Es corrupción", ha destacado.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez tras su intervención en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha respondido a sus explicaciones sobre los casos que rodean al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno dejandeo claro que no se trata de "piedras en el camino". "Es su corrupción", ha asegurado.

"¡Qué soberbia! ¡Cuánta indignidad! Lo único que se espera de usted es que disuelva las Cortes", ha señalado, acusando a Sánchez de ser el "nexo corruptor".

En la comparecencia en el Congreso sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno, ha denunciado el "victimismo" con el que Sánchez ha acudido a la Cámara y la "indignidad que hay en los grupos que apoyan al Gobierno". De hecho, ha avisado a los socios del PSOE que "ahora ya son sus cómplices" y que "cómo sigan así acabarán siendo simples daños colaterales".

"Lo reitero. Por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha trasladado el jefe de la oposición a los aliados parlamentarios del PSOE.

Tras acusar a Sánchez de intentar "normalizar" la corrupción, Feijóo ha preguntado a qué hay que esperar ahora: "¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase?".

Además, Feijóo ha afirmado que da "vergüenza ajena" oír hablar al presidente del Gobierno de tolerancia cero contra la corrupción. "¡Menuda inventada!", ha exclamado, para subrayar que él sí que pone su "propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta" y que su listón es "no haber metido la mano en la caja nunca"

Feijóo ha insistido en que Sánchez debe dejar la Presidencia del Gobierno y le ha preguntado si cuando dice cómo no van a seguir se refiere a "seguir delinquiendo". "¿Qué hace todavía ahí en el escaño? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo", ha manifestado.

Sánchez responde a quienes le piden un adelanto electoral

Antes de la inervnción de Feijóo, el presidente del Gobierno ya había enviado un contundente mensaje a quienes piden un adelanto electoral. Pedro Sánchez ha pedido a la derecha que "no mienta" afirmando que este es el Ejecutivo más corrupto de la historia.

"No hablen de cloacas cuando montaron la Policía patriótica, cuando tienen 30 casos y más de 150 implicados", ha recordado, destacado que hay una acción coordinada que busca debilitar al Gobierno con "campañas de mentiras mediante ataques personales y difamaciones". "Ante este panorama, ¿cómo no vamos a continuar?", se ha preguntado.

El líder del Ejecutivo ha asegurado que si hay rescoldos de corrupción en el país, será un gobierno como el suyo el que "podrá acabar con ellos". "Cuando hemos detectado casos, lo hemos perseguido", ha defendido.

"Entiendo la frustración de la ciudadanía después de ver en los telediarios un montón de casos. Al final creen que todo es lo mismo. Pero no es lo mismo mandar a jóvenes al extranjero que crear tres millones de empleos, poner un impuesto al sol que hacernos más energéticos; gestionar las crisis con una respuesta más liberal, transferir recursos a hospitales públicos que trasladarlo a Quirón", ha indicado Sánchez en referencia a Isabel Díaz Ayuso y su novio.

La solución "a nuestros problemas", ha dicho Sánchez, "está en el centro y a la izquierda del hemiciclo". "Por eso no hablan de economía ni de políticas sociales. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango. No somos infalibles pero no nos vamos a rendir. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad y vamos a seguir gobernando para apoyar a los que más lo necesitan", ha añadido.

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