Rufián, a Sánchez: "La palabra de Ábalos era la palabra de Dios y usted era Dios. Menos caritas, no me cuenten milongas"

Los detalles El portavoz de ERC ha advertido al PSOE que el problema lo tienen "con la gente", con quienes les han defendido "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y ahora están "decepcionados, cabreados y avergonzados".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, cuestionó al presidente Pedro Sánchez sobre su conocimiento de la trama corrupta que involucra al exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Rufián recordó sus negociaciones con Ábalos para el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez, y señaló que el problema del PSOE es con la ciudadanía, decepcionada y enfadada. Criticó la tardanza de Sánchez en dar explicaciones y pidió regular la figura del expresidente, mencionando la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. Además, cuestionó al PP sobre la falta de una moción de censura y urgió a Sánchez a actuar en temas como la vivienda.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si sabía algo de la trama corrupta por la que ha sido condenado el exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y le ha espetado: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? Menos caritas y no me cuente milongas".

En su intervención en el Pleno del Congreso durante la comparecencia de Sánchez, Rufián ha recordado que él negoció con Ábalos durante semanas el apoyo de ERC a su investidura y ha asegurado que la palabra del entonces secretario de Organización del PSOE "era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez".

"Sé perfectamente lo que estoy preguntando", ha añadido, antes de advertir al presidente de que el problema del PSOE no lo tiene con el PP o con Vox, sino "con la gente", con quienes, según ha dicho, les han defendido "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y ahora están "decepcionados, cabreados y avergonzados".

El portavoz republicano ha criticado también que Sánchez llega a la Cámara Baja "tarde y llega mal" a dar explicaciones porque cuando se planteó la comparecencia había gente imputada del PSOE "y hoy hay gente condenada" y porque, a pesar de ello, siguen instalados en el "y tú más", en el "y tú peor" y en el "yo no sabía nada".

Pide regular la figura del expresidente

El portavoz de ERC se ha pronunciado también sobre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que, aunque a él personalmente le ha ayudado mucho en la política, es consciente de que no puede explicar "según qué".

"¿Qué diríamos si se hubiera encontrado en la casa de Aznar, del rey, de Ayuso o de Feijóo joyas por un millón de euros?", le ha preguntado a la izquierda, recalcando que esto demuestra la i8mprtancia de regular la figura del expresidente. "Tiene que haber límites entre el lobby y el tráfico de infuencias", ha defendido.

Rufián pregunta a Feijóo dónde está su moción de censura: "¿No tienen agallas?"

Rufián ha asegurado que no tiene "puñeteras ganas" de que el líder de la oposición sea presidente ni que el presidente de Vox sea vicepresidente del Gobierno de España, ni de ver "ilegalizaciones" o "encarcelamientos políticos".

No obstante, ha preguntado a Sánchez "seguir así para qué" y ha pedido llenar de contenido la legislatura. "Resistir está bien", ha dicho, pero ha advertido de que no basta con presentarse como "lo menos malo" y ha reclamado actuar, por ejemplo, en materia de vivienda.

Finalmente, el portavoz independentista se ha dirigido al PP para preguntarle "la moción de censura para cuándo" y si no la presenta porque "no tienen agallas", antes de prometer que harán "todo lo posible" para que no lleguen al Gobierno Feijóo y Abascal.

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