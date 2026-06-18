El novio de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en los tres primeros años de su relación

Alberto González Amador, novio de Ayuso, a su llega al TSJM, para ratificar la querella contra dos fiscales de Madrid

Los detalles Según un informe de Hacienda, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, habría facturado a Quirón entre los años 2021 y 2023. En concreto, con una cantidad media de unos 1,5 millones cada año.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, facturó hasta 4,4 millones de euros al grupo Quirónsalud entre 2021 y 2023, periodo coincidente con el inicio de su relación. Un documento de 2026 revela que Quirónprevención, filial de Quirónsalud, contrató a las consultoras de González Amador por 1,5 millones de euros anuales. La investigación inicial de Hacienda, que llevó a González Amador ante la justicia por presunto fraude fiscal, se amplía ahora con este nuevo informe. Se destaca que su empresa, Masterman & Whitaker, carecía de los medios para prestar los servicios facturados y que adquirió un negocio de estética en 2020.

La pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría facturado al grupo Quirónsalud hasta 4,4 millones de euros en solo tres años. Concretamente, entre los años 2021 y 2023, que corresponden con los primeros de su noviazgo con el ahora señalado por Hacienda: Alberto González Amador.

El documento, fechado en el 22 de mayo de este 2026 y al que ha tenido acceso laSexta, es realmente una comunicación al juzgado que investiga a González Amador. En ella se informa de la apertura de actuaciones contra Quirónsalud y su filial Quirónprevención. Pues, según se indica, dicha filial habría contratado a las consultoras de calidad de la pareja de Ayuso durante el mismo periodo, por una media de 1,5 millones de euros al año durante ese período.

Recordemos que hablamos de un tiempo concreto, entre 2021 y 2023, y que estos eran hasta ahora desconocidos. Sí se sabía que González Amador había facturado con el mismo grupo sanitario hasta el 2021. Era la fecha límite hasta la que se podía investigar dentro de la investigación inicial de la Agencia Tributaria. La misma que acabó con el novio de Ayuso ante la justicia por presunto fraude fiscal.

Ahora, gracias a este nuevo informe, sabemos que González Amador trabajó como auditor desde 2017 para Quirón, mediante su empresa consultora Maxwell Cremona para hacer supuestos servicios de consultoría estratégica y desarrollo de negocios en Latinoamérica. Lo sorprendente viene al comparar los ingresos antes y después de la pandemia de COVID. Antes, facturaba cifras que quedaban por debajo de los 400.000 euros.

Por ello, la Hacienda ya ha puesto este informe en manos del juez Antonio Viejo, el encargado de la investigación sobre el novio de la presidenta popular por un posible soborno al presidente de Quirónprevención.

Trabajos que le era imposible hacer

Todo en el mismo día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó en diciembre del año pasado al juez Antonio Viejo, que investiga a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un informe en el que señala que, según la Agencia Tributaria, una de sus empresas, Masterman & Whitaker, "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados a Quirón Prevención".

Los hechos que se investigan en dicho informe, al que ha tenido acceso laSexta, se remontan a diciembre de 2020, cuando González Amador le compró a Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención, un negocio de estética en León por casi 500.000 euros.

En concreto, se trata de CirculoBelleza SL, fundanda el 3 de noviembre de 2008 y a la que, con la compra, se le cambió el nombre por Masterman & Whitaker.

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