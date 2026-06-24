El exchófer de Bárcenas reconoce que actuó como confidente de Villarejo, pero se desvincula del robo de dispositivos del tesorero

¿Qué ha dicho? "Pues no lo recuerdo, no. Es que no recuerdo que me lo dijera y no recuerdo que me dijera el señor Villarejo que tuviera que recuperar unas grabaciones, que no sabíamos si existían o no existían", ha dicho el exchófer de Bárcenas.

En la Audiencia Nacional continúa el juicio del caso Kitchen, que investiga una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, entre 2013 y 2015. Este miércoles, declaró Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, quien reiteró no recordar detalles sobre el supuesto espionaje, a pesar de las grabaciones que lo implican. Ríos fue captado por el excomisario Villarejo para colaborar con la Policía, bajo la amenaza de ser considerado cooperador de blanqueo. Andrés Gómez Gordo, comisario de Policía, admitió pagos al chófer con fondos reservados, siguiendo órdenes del DAO Eugenio Pino, y defendió su papel en la operación. Sergio Ríos enfrenta una pena de 12 años y medio de cárcel a petición de la Fiscalía.

Continúa el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. Este miércoles, se ha producido una de las declaraciones más esperadas, porque hemos podido escuchar al que fuera el chófer de Luis Bárcenas, del extesorero del PP. Aunque la verdad es que Sergio Ríos no ha reconocido mucho, pues ha apostado por una respuesta que es ya todo un clásico entre los acusados que se sientan en el banquillo por corrupción: "no recuerdo".

La trama, presuntamente, le fichó para que espiara al extesorero y a su familia, a su mujer Rosalía Iglesias y a su hijo Willy Bárcenas. Sin embargo, a la pregunta: "¿Recuerda si le dijo el señor Villarejo que había que recuperar aquellas grabaciones?", Sergio Ríos ha asegurado no recordar nada de eso.

El exconductor ha pasado de negar que le pidieran grabaciones a señalar que no lo recordaba, cuando el fiscal le ha mencionado una grabación donde se escucha cómo José Manuel Villarejo pidió al exchófer "darle al tarro" para hallar un 'pendrive' con conversaciones, que según la investigación serían del extesorero con el expresidente Mariano Rajoy o el dirigente del PP Javier Arenas.

"Pues no lo recuerdo, no. Es que no recuerdo que me lo dijera y no recuerdo que me dijera el señor Villarejo que tuviera que recuperar unas grabaciones, que no sabíamos si existían o no existían", ha dicho el exchófer de Bárcenas. "Pues no lo recuerdo", ha insistido para dejar en una nebulosa su posible relación con el excomisario José Manuel Villarejo.

El exconductor, que después logró plaza como policía y actualmente está suspendido de empleo y sueldo, ha explicado cómo le captó Villarejo, presentándose como Tommy o Tomás. Ha mantenido que le pidió colaborar con la Policía para recuperar "los famosos millones" del extesorero dando información sobre testaferros o movimientos de la familia.

Según su relato, el comisario le dijo que la policía sabía que había hecho ingresos con billetes de 500 euros o trasladado cuadros y le advirtió del riesgo de ser considerado cooperador de blanqueo si no colaboraba. Ha explicado además que fue captado en el verano de 2013, en un encuentro en el parking de una hamburguesería en Madrid, tras un primer intento fallido del también comisario Enrique García Castaño, y fue el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, entonces asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, quien les presentó.

En este proceso, la Audiencia Nacional juzga el caso de una presunta operación parapolicial, dirigida por el Partido Popular, para espiar al extesorero del partido entre 2013 y 2015. Todo bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la sospecha de que pudiera guardar información sobre otros casos: la Gürtel y el de la Caja B del PP.

Hubo pagos con fondos reservados

El comisario de Policía Andrés Gómez Gordo, que también fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también ha declarado este miércoles. Ha defendido así su papel en la operación Kitchen: "Pues, medrar, intentar medrar no es delito ninguno". Porque ha reconocido que fue él quien hizo las presentaciones entre Villarejo y el exchófer del tesorero popular. "En ese momento Bárcenas era el delincuente número uno y estaba intentando captar al conductor", ha mantenido.

Además, ha admitido que hubo pagos de por medio y que ese dinero salió de los fondos reservados, de partidas del Presupuesto General del Estado destinadas a sufragar gastos necesarios para la defensa y la seguridad nacional. Un detalle que, ha subrayado, ya contó al juez instructor del caso Kitchen. "Sí, lo reconocí en la declaración en instrucción".

Por lo que ha admitido que pagó al chófer del extesorero popular Luis Bárcenas, pero insistió en que lo hizo por orden del DAO Eugenio Pino. Insiste en que nunca actuó por iniciativa propia y que siempre demostró la operación como legal.

"Lo hice porque me lo ordenó el DAO. A los pocos días de estar, me llama y me dice: '¿Tú puedes contactar con el conductor de Bárcenas?' y yo dije que sí. Me dice: 'Pues ya no quiero que contactes más con ' Villarejo, quiero que te encargues tú". Este ha sido su relato en la sala del juicio.

Mientras tanto, Sergio Ríos, el protagonista de ese relato, ha asegurado que no recuerda ese supuesto encargo de Villarejo. Hay que recordar que el exchófer de Bárcenas ha declarado como acusado y que se enfrenta en el juicio del caso Kitchen a una pena de 12 años y medio de cárcel a petición de la Fiscalía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido