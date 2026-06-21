Urtasun (Sumar) desliza que no debería alargarse la legislatura: "Ferraz es un lastre para la mayoría progresista"

El contexto El ministro de Cultura considera que el PSOE debe ofrecer explicaciones y adoptar decisiones de mayor alcance para recuperar la credibilidad del bloque progresista.

Sumar ha intensificado su presión sobre el PSOE en medio de la crisis por casos de corrupción que afectan a los socialistas. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, ha calificado a Ferraz como un "lastre" para la mayoría progresista debido al impacto de las investigaciones en curso. En una entrevista con 'La Vanguardia', Urtasun ha instado al PSOE a ofrecer explicaciones y tomar medidas más contundentes para recuperar la credibilidad. Ha advertido que la falta de una mayoría alternativa no debe justificar la prolongación de la legislatura, subrayando la necesidad de una agenda política efectiva. Sumar ya había exigido más transparencia y reformas, enfatizando que su apoyo no es un cheque en blanco.

Nuevo aviso de Sumar al PSOE en plena crisis por los casos de corrupción que afectan a los socialistas. El portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha endurecido su discurso al asegurar que Ferraz se ha convertido en un "lastre" para la mayoría progresista, en referencia al impacto político que están teniendo las investigaciones que rodean al partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas declaraciones, que el ministro expresa en una entrevista con 'La Vanguardia', suponen un nuevo movimiento de presión por parte del socio minoritario del Gobierno, que lleva semanas reclamando respuestas más contundentes y medidas de regeneración democrática ante el desgaste provocado por los escándalos.

Por su parte, Urtasun considera que el PSOE debe ofrecer explicaciones y adoptar decisiones de mayor alcance para recuperar la credibilidad del bloque progresista. Además, el dirigente de Sumar ha trasladado la responsabilidad al PSOE al advertir de que "el hecho de que no exista una mayoría para una moción de censura no puede ser la única razón para alargarla".

En su opinión, el Ejecutivo necesita recuperar una agenda política con capacidad para ofrecer resultados y justificar la continuidad del mandato. Así, las palabras de Urtasun llegan en un contexto de creciente incomodidad dentro del espacio progresista.

En las últimas semanas, Sumar ya había exigido al PSOE más transparencia, ejemplaridad y reformas para hacer frente al deterioro provocado por los casos de corrupción, insistiendo en que el apoyo al Gobierno no puede interpretarse como un cheque en blanco.

En cuanto a la instrucción del juez Peinado en casos como el de Begoña Gómez, dice que "es un ataque al entorno del presidente totalmente inaceptable": "De la misma manera que el PSOE tiene que dar explicaciones por determinadas actuaciones, los ataques al entorno del presidente son una auténtica vergüenza"

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