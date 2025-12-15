"Golpe histórico" al cartel de los Balcanes en el Campo de Gibraltar: 30 detenidos y 2.550 kilos de cocaína intervenidos

El contexto Está considerada como una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa del Este y es responsable de buena parte del narcotráfico del continente.

La Policía Nacional ha desarticulado una célula del 'Balkan Cartel' en el Campo de Gibraltar, responsable de organizar importantes operaciones de tráfico de cocaína. El operativo, calificado como un "golpe histórico", ha resultado en 30 detenciones y la incautación de 2.550 kilos de cocaína, uno de los mayores decomisos recientes. Los delincuentes utilizaban embarcaciones de alta velocidad para introducir la droga por el río Guadalquivir. La operación se realizó en Málaga, Cádiz y Sevilla, y destacó la colaboración entre la Policía, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil para desmantelar esta peligrosa estructura criminal.

