LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

"Golpe histórico" al cartel de los Balcanes en el Campo de Gibraltar: 30 detenidos y 2.550 kilos de cocaína intervenidos

El contexto Está considerada como una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa del Este y es responsable de buena parte del narcotráfico del continente.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional escoltan a un miemro del 'Balkan Cartel' detenido durante un operativo
La Policía Nacional ha desarticulado una célula de la organización criminal 'Balkan Cartel' (Cartel de los Balcanes) asentada en el Campo de Gibraltar, desde donde se encargaba de organizar importantes operaciones de tráfico de cocaína. Además, se han practicado un total de 30 detenciones y se han incautado 2.550 kilos de esta sustancia.

Asimismo, el éxito del operativo ha sido calificado como un "golpe histórico" a este grupo criminal que está considerado como uno de los más peligrosos de Europa del Este. Igualmente, en dicha publicación han detallado que los delincuentes introducían la mercancía a través del río Guadalquivir haciendo uso "embarcaciones de alta velocidad".

Las pesquisas se han llevado a cabo en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla y se han saldado con la detención de 30 personas, así como con la intervención de 2.550 kilos de cocaína, uno de los mayores decomisos de los últimos años, según ha detallado la 'Agencia EFE'.

Con todo, la Policía Nacional ha subrayado que la coordinación entre unidades -Agencia Tributaria y Guardia Civil- ha sido fundamental para desmantelar esta estructura criminal, considerada responsable de un gran volumen de tráfico de drogas en el sur de España.

