Amama acusa a Moreno Bonilla de "banalizar" el cáncer tras sus cifras de cribados: "¿Cómo tiene tan poco corazón?"

El contexto El presidente de la Junta, a más de 1.000 kilómetros de Andalucía, afirmó que tuvieron "un problema con 2.713 personas": "Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales"

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha expresado su escepticismo hacia las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, sobre los cribados de cáncer de mama en la región. Ángela Claverol, presidenta de Amama, critica a Moreno por "banalizar una enfermedad tan grave", tras afirmar que de medio millón de cribados anuales, sólo 23 mujeres no recibieron diagnóstico a tiempo. Amama sostiene que las cifras oficiales son incorrectas, asegurando que 50 mujeres han presentado reclamaciones y más de 300 expedientes están bajo revisión. La oposición, representada por María Jesús Montero del PSOE, también ha cuestionado la postura del presidente andaluz.

Amama no se cree a Juanma Moreno Bonilla. No se cree al presidente de la Junta de Andalucía. No se cree las cifras que ha dado en relación a los cribados del cáncer de mama en la comunidad. Así lo ha dicho la Asociación de Mujeres con cáncer de Mama. Así lo ha dicho Ángela Claverol, su presidenta, que señala al 'popular' por "banalizar con una enfermedad tan grave".

Así lo dice después de las cifras de Bonilla. Después de que, a más de 1.000 kilómetros de distancia de Andalucía, haya hablado del caso de los cribados de cáncer de mama.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta en unas declaraciones que no han gustado en Amama.

Porque hubo, según él, un 1% que tuvo cáncer. Porque hubo, según él, 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno. "Con una es suficiente. ¿No le parece lo suficientemente grave? Esto es una catástrofe", ha dicho la asociación.

Además, afirman en Amama que las cifras de la Junta no son reales. Aseguran que son 50 las mujeres que han presentado reclamaciones al sistema de sanidad andaluz y que se están estudiando más de 300 expedientes.

"No puede banalizar con una enfermedad tan grave. ¿Cómo tiene tan poco corazón? Qué puñetero error que se lo esté tomando como un problemilla", cuentan en Amama.

Gran parte de las afectadas se sienten abandonadas por el Ejecutivo andaluz: "Para él esto es supervivencia política. Le importan un rábano las mujeres andaluzas".

La oposición también ha reaccionado a las palabras de Moreno Bonilla, con una María Jesús Montero, líder del PSOE en Andalucía, que pone el foco en el 'popular'. "¿Sabe que las mujeres no somos un mero porcentaje?", ha cuestionado.

