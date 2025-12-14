Ahora

No se las creen

Amama acusa a Moreno Bonilla de "banalizar" el cáncer tras sus cifras de cribados: "¿Cómo tiene tan poco corazón?"

El contexto El presidente de la Junta, a más de 1.000 kilómetros de Andalucía, afirmó que tuvieron "un problema con 2.713 personas": "Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales"

Ángela Claverol, presidenta de Amama
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Amama no se cree a Juanma Moreno Bonilla. No se cree al presidente de la Junta de Andalucía. No se cree las cifras que ha dado en relación a los cribados del cáncer de mama en la comunidad. Así lo ha dicho la Asociación de Mujeres con cáncer de Mama. Así lo ha dicho Ángela Claverol, su presidenta, que señala al 'popular' por "banalizar con una enfermedad tan grave".

Así lo dice después de las cifras de Bonilla. Después de que, a más de 1.000 kilómetros de distancia de Andalucía, haya hablado del caso de los cribados de cáncer de mama.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta en unas declaraciones que no han gustado en Amama.

Porque hubo, según él, un 1% que tuvo cáncer. Porque hubo, según él, 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno. "Con una es suficiente. ¿No le parece lo suficientemente grave? Esto es una catástrofe", ha dicho la asociación.

Además, afirman en Amama que las cifras de la Junta no son reales. Aseguran que son 50 las mujeres que han presentado reclamaciones al sistema de sanidad andaluz y que se están estudiando más de 300 expedientes.

"No puede banalizar con una enfermedad tan grave. ¿Cómo tiene tan poco corazón? Qué puñetero error que se lo esté tomando como un problemilla", cuentan en Amama.

Gran parte de las afectadas se sienten abandonadas por el Ejecutivo andaluz: "Para él esto es supervivencia política. Le importan un rábano las mujeres andaluzas".

La oposición también ha reaccionado a las palabras de Moreno Bonilla, con una María Jesús Montero, líder del PSOE en Andalucía, que pone el foco en el 'popular'. "¿Sabe que las mujeres no somos un mero porcentaje?", ha cuestionado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la bandera del feminismo en plena crisis: "Hemos sido los primeros en hablar de los derechos de las mujeres"
  2. La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo
  3. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  4. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
  5. Emilia pone en alerta a España con Valencia en aviso rojo por acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria