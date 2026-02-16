Muere Robert Duvall, el aclamado actor de 'Apocalypse Now' y 'El Padrino', a los 95 años

¿Por qué es importante? El actor estadounidense estuvo nominado al Oscar en cinco ocasiones, aunque ganó la estatuilla solo una vez, en 1984 por el título 'Gracias y favores'.

El actor estadounidense Robert Duvall, conocido por sus papeles en 'El padrino', 'Camino al cielo' y 'Apocalypse Now', ha fallecido este lunes a los 95 años. Duvall estuvo nominado al Oscar en cinco ocasiones, aunque ganó la estatuilla solo una vez, en 1984 por el título 'Gracias y favores'.

Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana ha anunciado este lunes la noticia públicamente a través de Facebook.

La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".

"Para el mundo fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", ha escrito en la red social.

Siete veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en 'Gracias y favores' de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

Duvall interpretó al consiglieri Tom Hagen en 'El padrino' y al coronel Kilgore, al que le encantaba el olor a napalm por la mañana, en 'Apocalypse Now', ambas de Francis Ford Coppola. Logró nominaciones al Oscar con estas dos películas, pero también por los filmes 'El don del coraje', 'Camino al cielo', 'Acción civil' y 'El juez'. En su primera película, en la que dio vida a Boo Radley en 'Matar un ruiseñor' en 1962, no decía ni una palabra, aunque ya había demostrado su talento en teatro y televisión y siguió haciéndolo en las décadas posteriores en la gran pantalla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.