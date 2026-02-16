Bolaños acusa a Guardiola de "sumisión" a Vox tras decir que comparte el feminismo que defienden los de Abascal

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

¿Por qué es importante? De esta forma, el ministro ha acusado a la baronesa 'popular' de someterse a los postulados de Vox en plenas negociaciones en Extremadura, con las posturas aún muy enfrentadas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado este lunes contra la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a la que acusó de "sumisión" a Vox por unas declaraciones en las que comparaba su feminismo con "el que defiende Vox".

Así se ha pronunciado el ministro en un mensaje publicado en sus redes sociales, el cual acompañaba con una reproducción de una noticia con las declaraciones de Guardiola, quien, en una entrevista en 'OkDiario' aseguró: "Mi feminismo no es el de Montero, que saca violadores a la calle, el feminismo que defiendo, estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox".

Ante estas palabras, Bolaños ha publicado una definición de la palabra "sumisión", apuntando que es el "acto de someterse, acatar o subordinarse a la autoridad, voluntad o dominio de otra persona o grupo, implicando obediencia y renuncia a la voluntad propia (si la hubiere)". De esta forma, acusaba a la presidenta extremeña de someterse a los postulados de Vox en plenas negociaciones en Extremadura entre los 'populares' y la formación de Santiago Abascal, con las posturas aún muy enfrentadas.

No fue el único que ha criticado estas declaraciones de Guardiola. A lo largo del día, otras voces socialistas también han mostrado su rechazo, como la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que le daba "mucha vergüenza como mujer escuchar a la señora Guardiola decir que su feminismo coincide con Vox".

Por su parte, desde el PP trataron de quitar hierro a estas palabras. Así, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, matizó que Guardiola "posiblemente" se refería a que ambos partidos están en contra del burka y el niqab.

