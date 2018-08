Rufián denuncia en Twitter las amenazas de muerte que han recibido su mujer y su hijo

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, ha denunciado a través de su cuenta personal de Twitter las amenazas de muerte que han recibido su mujer y su hijo a través de una carta.

El documento, escrito en castellano y con numerosas incorrecciones, incluye el dibujo de lo que, aparentemente, sería una bala.

"Ahora me toca a mí entrar en tu vida, o en la de tu mujer Mireia o en la de tu hijo, que ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero será más o menos hijo de puta como tú". "Te estarás riendo, allá tú, pero ya lo sabrás cuando ocurra. En esta vida todo se cumple", son algunas de las amenazas que recoge la nota.