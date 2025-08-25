Almeida deja en el aire si volverá a ser candidato a la alcaldía de Madrid: "No podría garantizarlo"

El contexto El alcalde de Madrid ha concedido una entrevista a 'El Mundo' en la que explica que, desde que es padre, sus prioridades han cambiado. Dice que tomará la decisión cuando llegue el momento.

José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, ha expresado dudas sobre si buscará la reelección en 2027. En una entrevista con 'El Mundo', ha señalado que necesita reflexionar sobre su futuro político. Convertido recientemente en padre, ha afirmado que sus prioridades han cambiado y que ahora planea adaptar su trabajo a su vida familiar. Almeida admite que su vida ha cambiado significativamente y que necesita considerar seriamente su decisión de cara a las próximas elecciones municipales. Aunque encuentra su cargo gratificante, reconoce el alto coste personal que conlleva y enfatiza que no se ha vuelto adicto al poder. Su reciente paternidad también influye en su reflexión, destacando que su vida personal ha dado un giro completo.

José Luis Martínez-Almeida no tiene claro si intentará la reelección en 2027. Así lo reconoce en una entrevista con el diario 'El Mundo', en la que el actual alcalde de Madrid señala que necesita reflexionar al respecto. "Ahora mismo no podría garantizar que voy a volver a presentarme", ha señalado.

El primer edil madrileño, que se convirtió en padre recientemente, ha indicado que sus prioridades han cambiado: ahora, dice, va a estar más en casa. "Tengo muy claro que voy a adaptar mi trabajo a mi familia y no al revés", ha manifestado.

Así, ante la pregunta de si se ve como alcalde a largo plazo, el político 'popular' ha admitido que su vida "ha cambiado tanto" que necesita "una reflexión incluso de cara a 2027", año en el que en principio tendrán lugar las próximas elecciones municipales. "Volver a presentarme no es una decisión automática porque mi vida no es la que era en 2023 y tengo que pensarlo bien. No lo tengo claro, igual quiero cambiar de trabajo. Es lícito", ha deslizado.

El alcalde de la capital sostiene que no se ha hecho "adicto al poder" y que, aunque su cargo "es muy gratificante", también "tiene una exigencia y un coste personal grandes". "No puedes seguir simplemente por seguir o por pensar que lo tienes bien para volver a ganar sino porque tienes un proyecto y tienes ilusión", argumenta.

A ello se suma su recién estrenada paternidad: "Mi vida personal ha cambiado completamente. Ya no tengo esa vida de adolescente despreocupado, ahora soy un padre de familia. Entonces, esto también hay que consultarlo en casa. Eso lo cambia todo", ha incidido. "Lo pensaré bien cuando llegue el momento y decidiré, pero ahora mismo no podría garantizar que voy a volver a presentarme", zanja en esa entrevista.

Almeida fue investido alcalde por primera vez en 2019 pese a no haber ganado las elecciones, tras alcanzar un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Consiguió un segundo mandato en los comicios de mayo de 2023, en los que el PP logró la mayoría absoluta .