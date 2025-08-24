Rueda lamenta las "enormes reticencias" del Gobierno para movilizar al Ejército: "Hubo problemas desde el principio"

Los detalles El presidente de Galicia ha asegurado que tuvo que "ponerle casos prácticos" a Pedro Sánchez durante su visita a los incendios para demostrarle que más efectivos del Ejército "habrían venido bien desde el primer momento".

Los presidentes autonómicos han criticado la falta de recursos del Gobierno para combatir los incendios en España, a pesar de las afirmaciones del Ministerio de Transición Ecológica de haber proporcionado todos los medios. Alfonso Rueda, presidente gallego, ha señalado la falta de movilización del Ejército y las "enormes reticencias" del Gobierno. Rueda ha criticado la gestión del Ejecutivo en la interrupción ferroviaria entre Madrid y Galicia. Defendió la actuación de su Gobierno durante la crisis, resaltando que los medios de extinción priorizaron la protección de áreas críticas. La Xunta aún no ha calculado el costo total de las ayudas necesarias.

Los presidentes autonómicos insisten en la falta de recursos proporcionados por el Gobierno para combatir los incendios que han arrasado España pese a que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Protección Civil se reitere que se han proporcionado todos los medios disponibles.

En esta ocasión, ha sido el presidente gallego, Alfonso Rueda, el que ha cargado contra el Ejecutivo por no haber movilizado al Ejército. En una entrevista para La Voz de Galicia, Rueda ha comentado que no ha entendido las "enormes reticencias" del Gobierno y así se lo hizo saber a Pedro Sánchez cuando visitó las zonas afectadas: "Tuvimos que convencerle ponerle casos prácticos en la reunión que tuvimos en Ourense de por qué necesitábamos al Ejército".

"En el COVID se utilizaron y no hubo ningún problema, aquí fueron todo problemas desde el principio", ha añadido. Además, también ha querido negar que la Xunta solicitara cosas "imposibles" y ha asegurado que los técnicos hicieron una redacción "realista" de los medios necesarios.

Por otro lado, ha señalado que, en medio de la crisis, la prioridad no era hablar de un pacto de Estado por la emergencia climática sino de "medios", que se necesitaban "para ya", y después de "ayudas inmediatas". Además, ha asegurado que "nadie duda de que hoy Pedro Sánchez no quiere llegar a ningún pacto con el PP".

Respecto a la interrupción de la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia a causa del fuego, Rueda ha cargado contra el Ejecutivo porque no ofreciese alternativas a la gente y eso llevara a un incremento de los precios de los aviones: "Si en vez de cortarse las comunicaciones con el noroeste, se cortan con el noreste, estoy seguro de que el Gobierno se habría ocupado de dar alternativas a esa gente. Por tanto, que la gente tome nota".

"A todo no se podía estar"

El presidente gallego también ha querido defender el trabajo de su Gobierno durante la ola de incendios: "Los medios de extinción estaban preservando todo eso, a costa a lo mejor de no estar en el monte, pero a todo no se podía estar".

Ante unos incendios "que nunca se habían producido con tanta virulencia" en Galicia, Rueda ha negado que la Xunta mantuviese medios como motobombas parados. "No le digo que todo se hiciera bien y estuviera al 100 % en absoluto. Pero los disparates que escuchamos, que es casi como decir que todo esto pasó por un capricho y negligencia absoluta de la Xunta, es bastante injusto para todo el mundo", ha afirmado.

El Gobierno gallego todavía no tiene una estimación de a cuánto ascenderán las ayudas necesarias para paliar los efectos de la ola de incendios, serán "millones de euros", y la prioridad será agilizarlas y atender primero a quienes han perdido su residencia habitual.