Barcones: "Cuando las llamas se apaguen, cada uno tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho"

Los numerosos incendios que han asolado España este verano han causado que uno de los nombres más pronunciados en las últimas semanas haya sido el de Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, a quien Elías Bendodo llamó "pirómana".

Tras la última reunión del Comité estatal de Coordinación por los fuegos, Barcones ha asegurado que siguen a pie del cañón las labores de extinción, que casi todos los focos están mejorando y que están muy pendientes de la DANA que se aproxima al país: "Estamos haciendo un especial seguimiento para ver su intensidad y su evolución".

Sobre todo, quedan expectantes del viento, "un factor determinante en la evolución de los fuegos" y agradecen que las temperaturas hayan disminuido. Asimismo, la directora asegura que "aún seguimos con un riesgo alto y extremo en algunas zonas por incendios".

"Esto no es cuestión de 'y tú más'"

En una entrevista de Barcones con El País, esta ha asegurado que "cuando las llamas se apaguen, cada uno tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y hacer una reflexión global".

A su vez, revela que no es momento de reproches ya que todavía hay incendios activos: "Esto no es cuestión de 'y tú más', sino de a qué nos estamos enfrentando, a qué nos vamos a enfrentar y cómo vamos a proteger a nuestra población mejor".

Además de señalar que "el cambio climático es una evidencia", indica que "nos vamos a tener que enfrentar a catástrofes de mayor intensidad, agresividad y duración" por lo que "negar la evidencia tiene consecuencias". Con ello, exalta la importancia de los medios necesarios para poder enfrentarse a nuevos incendios u otros fenómenos.

Por su parte, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que el 80% de los fuegos son intencionados, dato que a Barcones le parece "muy aventurado". "Creo que habría que ser mucho más prudente. Un mal diagnóstico va a impedir que hagamos buenas políticas públicas", dice.

Ante las palabras del vicesecretario de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que llamó "pirómana" a la directora, esta ha asegurado que no consentirá "que se dañe ni a la institución ni a servidores públicos": "Pueden decir de mí lo que quieran", explicó al diario mencionado.

"No puedo con las injusticias"

"Las instituciones tienen que estar por encima de todo, porque son uno de los pilares de nuestra democracia", añade. En paralelo, confiesa que no se arrepiente de sus declaraciones ni con pedir que los que no "aportan" que se "aparten": "No puedo con las injusticias... Bastante tenemos con el fuego como para complicar todavía más las cosas".

Durante estas duras y trágicas semanas, los vecinos de diferentes zonas afectadas han reprochado al Gobierno la falta de recursos y de ayuda, algo por lo que Barcones ha sido preguntada.

"Soy poco amiga de polémicas, pero sí que soy muy castellana, de hablar claro. No quiero hablar por quien no me corresponde, creo que cada uno, cuando esto acabe, tendrá que explicar qué ha hecho, cómo lo ha hecho y de qué manera lo ha hecho. Yo, lo que ha gestionado esta dirección general, lo tengo claro", sentencia.