Feijóo insiste en cargar contra el Gobierno por los incendios y propone controlar a los pirómanos con pulseras de geolocalización

Los detallesFeijóo ha anunciado que llevará al Congreso 50 medidas para luchar contra los incendios. Entre ellas, ha propuesto "atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado al Gobierno por su gestión de los incendios recientes en España, calificándolo de "ausente y paralizado". Feijóo sostiene que el Gobierno central ha fallado en la prevención al no disponer de todos los medios necesarios y tardar en solicitar ayuda a la UE. Sin embargo, Galicia, Extremadura y Castilla y León no pidieron ayuda hasta días después del inicio de los incendios. Feijóo propone 50 medidas en el Congreso para combatir incendios, incluyendo un "registro nacional de pirómanos" y criterios objetivos para la intervención de la UME y el Ejército. También sugiere ayudas para afectados, financiación para negocios ganaderos y acciones contra el cambio climático.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar una vez más contra el Gobierno por los incendios que han asolado las últimas semanas a buena parte de España. Un Gobierno al que se ha referido como "ausente y paralizado", mientras, ha dicho, "el PP trabaja".

Para el 'popular', quien ha dicho que "no pretende enzarzarse en broncas partidistas ni en el 'tú más'", ha denunciado que "el Gobierno central ha fallado en su prevención" porque "no ha puesto todos los medios disponibles", "ha habido menos medios activos en este agosto que el año pasado" y "se tardó cinco días en pedir ayuda a la UE".

Todo esto en palabras de Feijóo. Porque la realidad es que ni Galicia, ni Extremadura ni tampoco Castilla y León habían pedido ayuda alguna cuando los incendios llevaban ya tres días desbocados. No lo hacen hasta la noche del viernes 15.

Es entonces cuando, oficialmente, piden al Gobierno más medios y que se movilicen los mecanismos europeos de Protección Civil. Ahí ya Feijóo había visitado el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. Ahí, junto a Mañueco, aprovechó para pedir "medios extraordinarios" y el despliegue del Ejército. Las comunidades que gobierna el PP, en ese momento, no habían hecho nada. Pero hay más. La Xunta de Galicia pidió motobombas al Gobierno cuando las suyas estaban paradas porque no tenían conductores.

Pese a esto, Feijóo insiste en culpar al Gobierno por los incendios que han quemado más de 350.000 hectáreas en apenas 15 días. Sin ir más lejos, en una declaración ante los medios tras presidir el primer Comité de Dirección del PP del curso político, Feijóo ha anunciado que llevará al Congreso 50 medidas para luchar contra los incendios. Entre ellas, ha propuesto "atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente". De esta manera, el líder de la oposición ha planteado crear un "registro nacional de pirómanos" por el que les obligarán a utilizar pulseras telemáticas de localización.

Otra de las medidas que ha mencionado Feijóo es establecer criterios objetivos para obtener una "atención ágil e inmediata" de la UME y del Ejército, entre otros, para así "garantizar que una tragedia como esta no se vuelva a repetir". También ha propuesto que nadie se quede sin casa si arde un incendio, ofrecer distintas ayudas a las personas afectadas, dar líneas de financiación que garanticen la continuidad de negocios ganaderos, solicitud de fondos europeos de solidaridad, luchar contra cambio climático, fomentar la limpieza de montes, entre otros.