Rajoy o Bárcenas, uno de los dos miente: las contradicciones de sus testificales en el juicio de la Kitchen

Entre líneas El expresidente dice no recordar ni saber nada de la operación parapolicial, mientras que Bárcenas asegura tener pruebas contra él.

Mariano Rajoy ha comparecido como testigo en el juicio de la Operación Kitchen, negando cualquier implicación y recalcando frases como "no lo sé, no me consta, no recuerdo". En conflicto con las declaraciones de Luis Bárcenas, Rajoy insiste en que no tenía pruebas de la supuesta caja B del PP, y niega haber coaccionado al extesorero. Afirma que la única operación policial fue para investigar el dinero oculto de Bárcenas, sin aclarar quién la autorizó. También minimiza su relación con Bárcenas, a pesar de mensajes pasados que sugieren lo contrario. En resumen, Rajoy se desliga de cualquier conocimiento o participación en la operación, protegiendo a su entorno cercano.

Mariano Rajoy lo niega todo y recurre al clásico "no lo sé, no me consta, no recuerdo". El expresidente del Gobierno ha declarado este jueves como testigo en el juicio de la Kitchen, la operación parapolicial para arrebatar a Luis Bárcenas las pruebas de que el PP tenía una caja B.

Rajoy estaba obligado a decir la verdad, al igual que Bárcenas, que declaró el lunes. Sin embargo, de lo que ha dicho Rajoy podría decirse que lo más importante es que deja una cosa clara: que uno de los dos miente, ya que sus versiones son completamente opuestas. El extesorero involucró a Rajoy e incluso dijo haberle grabado destruyendo pruebas de lo que llamaban en el partido "contabilidad extracontable", algo que él niega.

"No creo que las tuviera (las pruebas contra él) porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", ha defendido el expresidente 'popular' en Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Ha desmentido que desde el partido se coaccionara o amenazara al extesorero, una acusación que ha tachado de "absolutamente falso". Asimismo, ha asegurado que la única operación policial que hubo fue para investigar el dinero oculto de Bárcenas y "averiguar quiénes eran sus testaferros".

Minimiza su relación con Bárcenas

Aunque Rajoy no ha aclarado un detalle importante: qué juez o quién dio luz verde a esa operación. La otra baza del expresidente ha sido minimizar su relación con Bárcenas, a pesar de que fuese uno de los hombres fuertes del Partido Popular. "Yo no me ocupaba de los temas económicos y no tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo", ha expresado Rajoy, añadiendo que "no era persona de mi confianza".

La puntilla, ha dicho, fue que se descubriera que Bárcenas ocultaba 48 millones en Suiza, un hecho que "cambió" su relación definitivamente. "La ruptura se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio", ha esgrimido.

No recuerda sus mensajes

Pese a su intento de marcar distancias con Bárcenas, ha sido preguntado por los mensajes que le envió durante la investigación de la trama Gürtel como su famoso "Luis, sé fuerte", que ocupó los titulares de toda España. Ese es el único mensaje reconocido por Rajoy, aunque ha achacado el recuerdo de ese mensaje a que "a lo largo de los últimos 15 años se publicaba casi todos los días".

Sobre otros mensajes, como el enviado el 26 de febrero en el que escribió "hacemos lo que podemos", ha negado la mayor. "No tengo ni idea de lo que es eso", ha dicho, antes de afirmar que él no lo mandó. Sin embargo, esta declaración difiere de la que hizo en 2017. En aquella ocasión sí reconoció ese mensaje, aunque le restó importancia.

"Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado. 'Hacemos lo que podemos' significa lo que exactamente significa 'hacemos lo que podemos'", dijo entonces. No obstante, cabe recordar que este jueves, al declarar en calidad de testigo, Rajoy estaba obligado a decir la verdad.

En este sentido, sobre el papel podría haber consecuencias si se demostrase que miente, pero actualmente es poco probable porque solo se tienen las contradicciones entre Rajoy y Bárcenas. Además, el testimonio del extesorero ha sido cambiante en el tiempo. Todo podría cambiar si aparecieran nuevas pruebas, como esas supuestas grabaciones de las que ha hablado Bárcenas, en cuyo caso podría plantearse la reapertura de la investigación contra el expresidente.

Tampoco sabía nada de la operación

Por otro lado, también ha dicho no recordar los mensajes que Bárcenas le envió a él. "Bueno, yo no sé si me lo mandó este señor o no pero no lo recuerdo. (...) Este es un mensaje de hace más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena", ha insistido.

En lo que respecta a la propia operación Kitchen, Rajoy ha mantenido el mismo discurso: negar todo y decir que no sabía nada. "Yo no sabía que se estaba produciendo esta operación policial. No ha habido ninguna operación política", ha subrayado.

También ha protegido a su núcleo duro, separándoles del caso. "Ni el ministro (Jorge Fernández Díaz) ni el secretario de Estado (Francisco Martínez) ni el presidente del Gobierno están en las operaciones policiales", ha esgrimido, a la vez que ha negado conocer al excomisario José Manuel Villarejo. En definitiva, Rajoy dice no saber nada de nada.

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