Un fugitivo menos y un pederasta más entre rejas: de la condena por pederastía a los planes de boda en Cuba de Martiño Ramos

¿Por qué es importante? Este profesor gallego fue condenado a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar, con sadismo y violencia, a un menor desde sus 12 a sus 16 años. Otras alumnas también reconocieron "intentos de acercamiento" .

Martiño Ramos, condenado por violar a una menor, ha sido extraditado a España desde Cuba, donde se refugió tras fugarse antes de entrar en prisión. La extradición se complicó por la falta de un tratado con Cuba, demorando casi medio año. Custodiado por la Policía Nacional, Ramos ha sido trasladado a Ourense para cumplir una condena de 13 años y medio por abusar de una menor. Durante el juicio, se valoró el testimonio de la víctima y de otras alumnas. En Cuba, intentó cambiar su identidad, pero fue identificado por un colectivo de mujeres y finalmente detenido. Ahora, está entre rejas.

Martiño Ramos, el pederasta condenado por violar a una menor de 12 años, ya está en España tras ser extraditado desde Cuba, donde fue detenido tras fugarse el pasado mes de julio, justo antes entrar en prisión para cumplir con su condena. Desde entonces, tardaron cuatro meses en localizarlo, pero han tenido que pasar otros cuatro.

Una tardanza que se debe a los tiempos que marca la alta diplomacia, puesto que con Cuba no existe proceso de extradición. De hecho, ha costado casi medio año meterlo en un avión, bien vigilado por agentes de la Policía Nacional, con destino Ourense. Será allí donde cumpla 13 años y medio de prisión por abusar y violar, con sadismo y violencia, a un menor desde sus 12 a sus 16 años.

Durante el juicio se tuvo muy en cuenta la "verídica" declaración de la menor.

Durante el juicio, además de haberse tenido muy en cuenta el duro testimonio de la víctima, también se tuvo el de sus alumnas contra él. Precisamente, en la sentencia se destacó como "verídica por su vívido y descriptivo relato", así como los "intentos de acercamiento" con otras menores. Pese a ello,la actitud del pederasta fue de como si nada fuera con él.

De esta manera, sintiéndose impune, se fugó a Cuba. Allí, lo primero que hizo fue cambiar su imagen cortándose el pelo y quitándose la barba. También modificó su identidad, pasándose a llamar Martín. Pese a los esfuerzos de mantenerse fugado, a Martiño lo fichó un colectivo de mujeres que alertó en redes de lo que hacía este pederasta condenado. Eso sí, ni ellas ni él sabían que estaba siendo vigilado por la policía.

Y es que este pedarsta estaba en la lista de los diez más buscados de la Policía Nacional. Sus agentes habían seguido su rastro por Brasil y Perú, hasta llegar a Cuba. Allí, y una vez comprobaron que tenía planes de boda para conseguir la residencia,se precipitó su detención. El resto, ya es historia: un fugitivo menos y un pederasta más entre rejas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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