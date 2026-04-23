Rajoy afirma que su relación con Bárcenas era "puramente profesional" y cambió cuando supo que "tenía 48 millones en Suiza"

Captura del video de la señal de la Audiencia Nacional, de un momento de la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy

Los detalles En su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, Mariano Rajoy ha insistido en que su relación con Luis Bárcenas se rompió cuando supo que "no era trigo limpio". "Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados", ha dicho el expresidente del Gobierno.

El expresidente Mariano Rajoy ha declarado ante la Audiencia Nacional en el juicio Kitchen, afirmando que su relación con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, era "puramente profesional" hasta que descubrió que Bárcenas tenía 48 millones en Suiza. Rajoy ha insistido en que no conocía ninguna operación para espiar a Bárcenas y que su relación se rompió al saber que Bárcenas "no era trigo limpio". Negó haber enviado mensajes comprometedores y desmintió haber pedido a Javier Iglesias reunirse con Bárcenas. Rajoy aseguró que la operación Kitchen fue policial y no política, y que se enteró de ella en 2021.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado que su relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas era "puramente profesional" y cambió cuando supo que "tenía 48 millones en Suiza".

Así lo ha asegurado el expresidente ante la Audiencia Nacional, donde ha declarado como testigo en la décima jornada del juicio Kitchen, la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B, una vista en el que no se enjuicia una conexión política de la trama con el Partido Popular.

En su declaración, Mariano Rajoy ha insistido en que su relación con Luis Bárcenas se rompió cuando supo que "no era trigo limpio". "Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados", ha dicho el expresidente del Gobierno.

Además, Rajoy ha asegurado no tener "ni idea" de un mensaje que habría mandado a Bárcenas en el que le decía "hacemos lo que podemos". Sobre el célebre mensaje de "Luis, sé fuerte", ha señalado que se ha acordado "porque se publicaba casi todos los días". Respecto un mensaje que decía "tú sabrás a lo que juegas", ha contestado: "Es un mensaje de hace más de 13 años, ni me suena".

Por otro lado, el expresidente ha negado que pidiese a Javier Iglesias reunirse con Bárcenas por los papeles. Iglesias, según Bárcenas, era un abogado que estaría vinculado con el PP y le habría ofrecido 500.000 euros a cambio de que falseara sus anotaciones sobre la contabilidad "extracontable" del partido con el objetivo de crear incertidumbre en los medios.

Rajoy niega que existiese una "operación política"

Mariano Rajoy ha asegurado que Kitchen no fue "una operación política", sino que, después de ser presidente del Gobierno, supo que se había tratado de una "operación policial para coger el dinero de Bárcenas y averiguar quiénes eran los testaferros".

"Ni el ministro (Jorge Fernández Díaz) ni nadie estaba en eso. Fue una operación policial que se ajustó a la legalidad", ha defendido Rajoy. "Yo no me interesé de avances porque no lo conocía. Nadie me preguntó en el Parlamento. Me enteré en el 2021 cuando un policía lo dijo en el Congreso", ha asegurado el expresidente del Gobierno.