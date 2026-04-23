Los audios desmienten a Cospedal por la Kitchen: las preguntas y los encuentros con Villarejo

¿Qué ha dicho? La exministra de Defensa y exnúmero dos del PP ha negado que le hiciera "encargos" o "preguntas" al comisario y que le conoció a través de su marido: "El que tenía interés en conocerme era él".

María Dolores de Cospedal ha testificado en el juicio de la trama Kitchen, negando las acusaciones relacionadas con sus audios con Villarejo. La exministra declaró durante una hora y media en la Audiencia Nacional, afirmando que conoció a Villarejo en 2009 por su esposo y que nunca le hizo encargos. Admitió haberle preguntado si alguien seguía a miembros de su partido, pero negó cualquier implicación en la trama o haber informado a Rajoy sobre el caso Bárcenas. Cospedal también rechazó conocer el operativo policial relacionado con Bárcenas y negó haber recibido información sobre las investigaciones de la Gürtel.

María Dolores de Cospedal ha declarado en el juicio de la Kitchen. Lo ha hecho como testigo, en la Audiencia Nacional, en una trama en la que anteriormente había comparecido Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno. Ella, exministra, ha prestado testimonio durante una hora y media en la que ha negado todo lo que se ha escuchado en sus audios con el comisario Villarejo.

Con alguien que dice que conoció en 2009 gracias a su marido: "El que tenía interés en conocerme era él y me pareció bien. No sé por qué tenía interés, pregúntele a él", ha señalado Cospedal, exnúmero dos del Partido Popular.

En su testimonio, ha confirmado que tuvo varios encuentros con Villarejo. En concreto, uno "en una cafetería del centro de Madrid para un café de cinco minutos". "Nunca le hice encargos o le hice preguntas. Son cosas diferentes", ha insistido.

Cospedal, eso sí, ha reconocido que le pidió saber si alguien estaba siguiendo a miembros de su partido: "Teníamos la sospecha de que nos seguían de Interior. Le dije que si podía saber si era verdad y ese fue el motivo inicial de mi entrevista".

Nada más. Nada sobre los audios en los que se la escucha hablando con Villarejo con frases donde metía al "presidente" y hablando de un "famoso pendrive en el que hay de todo". "Hay mucha chicha", respondió Villarejo.

Todo eso lo ha negado. También el que le dijera a Rajoy que le habían quitado todo a Bárcenas y que habían limpiado. "Eso jamás se produjo", ha expuesto.

Fueron 27 las cajas, los objetos personales de Bárcenas, que salieron de Génova en marzo de 2013. "Se dijo que vieran a por ellas y no venían. Les dije que iba a ponerlo todo en la calle porque se lo tenían que llevar. Dos meses después vinieron", ha contado Cospedal.

Una Cospedal que ha negado conocer el operativo policial formado en torno a Bárcenas del que, dice, iba de farol: "Yo he podido hablar con mi marido que quería hacer creer que tenía documentación comprometedora".

Sobre Fernández Díaz, exministro del Interior, afirma que es alguien que "ha sufrido mucho" y con quien tenía una relación amable y fluida. En el caso de Francisco Martínez, exsecretario de Seguridad, ha dicho que era un señor con ambiciones que aspiraba a ir en las listas. "Vino a hablarlo y a pedirlo. Hablamos de en qué número iría, pero nunca más".

Hora y media ha durado su declaración. Una en la que ha reconocido haberse reunido en siete ocasiones con Villarejo pero no que se comunicara con él por email. "Si una persona quiere verme, era normal y corriente que lo recibiera porque recibía a muchísima gente", ha comentado, negando que le informase sobre las investigaciones de la Gürtel: "No tenía por qué. No tenía capacidad de hacerlo".

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