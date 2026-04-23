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Cospedal echa balones fuer

Cospedal niega haber hecho "encargos" a Villarejo aunque admite varios encuentros con el excomisario: "Creo que estaba en mi obligación escucharle"

¿Qué ha dicho? La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP se ha desvinculado del excomisario, al que afirma que conoció en 2009. "Era un policía en excedencia y recién condecorado", afirma.

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la Audiencia NacionalLa ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la Audiencia NacionallaSexta
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"Voy a contestar a todo lo que me pregunten". Así de rotunda ha sido María Dolores de Cospedal en el inicio de su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por la trama Kitchen, por la que también ha dado cuenta en la misma condición el expresidente Mariano Rajoy unos minutos antes.

Y así ha sido. La exministra de Defensa, a diferencia de Rajoy, que se ha instalado en el "no" y "absolutamente falso", ha dado detalles en un primer momento sobre su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, del que se ha desvinculado desde el minuto uno de su declaración como hiciera en el pasado, cuando llegó a ser imputada en la causa.

Así, ha asegurado que conoció a Villarejo en el año 2009. "Me lo presenta mi marido. El que tenia interés en conocerme era él y me pareció bien. No sé por qué tenía interés. Pregúntele a él", ha señalado Cospedal, a la vez que ha reconocido que "estaba en obligación escucharle" y que entonces era un hombre de prestigio al que se conocía como un "policía en excedencia y recién condecorado" y que no le había conocido en su paso por el Ministerio del Interior.

En este sentido, la exministra 'popular' ha afirmado que tuvo varios encuentros con él, que en uno de ellos le vio "en una cafetería del centro de Madrid, pero para un café de cinco minutos" y ha hecho hincapié que se encontró con él en calidad de secretaria general del partido y que "no tomaba copas con él". "Nunca le hice encargos, le hice preguntas. Son cosas distintas", ha agregado.

Eso sí, Cospedal, que como su exmarido ha declarado sin la presencia de un abogado, ha reconocido que le pidió saber si alguien estaba siguiendo a miembros de su partido. "En el PP teníamos la sospecha de que estábamos siendo seguidos, espiados por alguien de Interior. Le dije que si podía saber si eso era verdad. Ese fue el motivo inicial de mi entrevista", ha comentado.

Villarejo no la informaba

La exministra también ha hablado de alrededor de siete reuniones con Villarejo, pero no que se comunicara con él por email. "Si una persona quería verme y era normal y corriente lo lógico es que lo recibiera porque recibía a muchísima gente. Era una persona que decía que tenía magníficas relaciones con toda la prensa", ha insistido y ha puesto de manifiesto que cuando le conoce este tema era algo que le interesaba. "Cómo no me iba a interesar si era secretaria general de partido afectado. Es que a toro pasado...", ha apuntado.

Pese a esto, ha explicado que Villarejo no le informaba sobre investigaciones de la Gürtel, que "no tenía por qué", y que cree que "no tenía capacidad para hacerlo". También ha negado haber recibido informes del mismo ni peticiones de dinero por sus supuestos servicios. La misma negativa que ha dado sobre las presuntas relaciones profesionales de su jefe de gabinete con el excomisario.

Cospedal, que también ha negado conocer a José Luis Olivera, policía ahora jubilado al que se acusa de torpedear la investigación del inspector Manuel Morocho en el caso Gürtel para proteger al PP o al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. No así a Andrés Manuel Gómez Gordo que fue comisario de la Policía Nacional y anteriormente director de seguridad de la propia Cospedal en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha señalado que Villarejo nunca le pidió el nombramiento como DAO de Olivera ni que el Ministerio del Interior contratara a Ríos, también que Villarejo nunca jamás le informó ni de seguimientos a Rosalía ni a Gómez Gordo. Tampoco que hubiese oído hablar de Morocho.

Nunca se volvió a relacionar con Bárcenas

En cuanto a la relación con Bárcenas, Cospedal ha relatado que conocía que iba a ser despedido, que no sabe quién oficializó ese despido y que nunca se volvió a relacionar con él tras su salida del PP. "Desde que tuvo prohibido el acceso a la sede se le requirió que se llevara sus efectos personales y documentación. Había 27 cajas y le dije: 'Si no vienen a por ello lo voy a poner todo en la calle", ha declarado. "Dos meses después vinieron a recogerlo y no sé dónde lo levaron", ha agregado. Cospedal, además, no ha respondido por qué a Bárcenas se le prohibió entrar en Génova y ha dicho desconocer quién metió toda esa documentación en cajas.

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