El abogado de la denunciante del exDAO, sobre las machistas palabras del juez del caso: "Es absolutamente preocupante"

Jorge Piedrafita ha remarcado que considera las palabras de David Maman Benchimol "muy desafortunadas" y espera "que queden delimitadas en el ámbito de su libertad de expresión": "La clave está en que está obligado a actuar conforme a derecho y con imparcialidad".

El abogado de la presunta víctima del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González se ha pronunciado este jueves sobre las machistas palabras del juez del caso, David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid. laSexta accedió a una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, en la que Maman Benchimol habló, entre otras cosas, sobre las "ventajas" que se dan a las mujeres que denuncian y que van a "la caza de la orden".

"Me enfada porque muchas de ellas es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses? Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?", esgrimió el magistrado.

Tras esto, el abogado Jorge Piedrafita ha dicho, sobre si considera necesario recusar al juez, que son una declaraciones "con las que esta parte discrepa profundamente". "Creo que son muy desafortunadas y espero que queden delimitadas en el ámbito de su libertad de expresión, que yo respeto como él respetó la mía", ha señalado.

"Dicho lo cual, evidentemente un juez, como cualquier operador jurídico, puede pensar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero la clave está en que está obligado a actuar conforme a derecho y con imparcialidad. Y ahí es cuando yo, como parte, estoy obligado a que si en la instrucción detecto en algún momento que hay alguna arbitrariedad con un sesgo del tipo de esas declaraciones, estaré obligado a recusarlo para proteger los derechos de la víctima y que sea otro magistrado el que se ocupe de la causa", ha explicado.

Así, sobre su valoración a las declaraciones, ha asegurado que "es absolutamente preocupante". "Los que somos abogados, además de oficio del servicio de violencia sobre la mujer, y vemos muchísimas violencias a lo largo del año en esta lacra que nos asola, vemos lo difícil que es para una mujer denunciar, los delicados pasos que tienen que dar y lo dura y fuerte que tiene que ser en un procedimiento que es muy dilatado y una auténtica tortura", ha remarcado.

"Por desgracia no es el único juez que tiene estas expresiones, las vemos a continuo en los juzgados, pero entiendo que en materias tan extremadamente sensibles, pues creo que habría que tener cuidado con lo que se dice", ha afirmado. A lo que ha agregado: "No obstante, insisto, este juez, cuando tuvimos la declaración, actuó de forma correcta. En la instrucción está actuando de forma correcta, hay decisiones que estamos de acuerdo, decisiones que no estamos de acuerdo, que hemos recurrido".

"Y mientras eso sea así, este juez consideramos que está actuando bien. Lo dicho, en el momento en que veamos que alguna acción está siendo arbitrariedad por este sesgo y que vienen de estas conversaciones, inmediatamente esta parte, no le quepa duda a nadie que será recusado, como haríamos con cualquier otro juez", ha dicho.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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