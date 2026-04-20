Las grabaciones "desaparecidas" de Bárcenas que señalarían a Rajoy: dos conversaciones y un monólogo sobre la caja B del PP

Entre líneas El extesorero dice que antes de entrar en prisión escondió un pendrive en el estudio de su mujer que dos años después ya no estaba.

Luis Bárcenas, extesorero del PP, declaró en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, señalando a altos cargos del partido y mencionando grabaciones comprometedoras con Mariano Rajoy y Javier Arenas. Bárcenas afirmó que "M.R." es Mariano Rajoy y describió cómo la operación Kitchen comenzó con el borrado de sus ordenadores, espionaje y acoso en prisión. Relató un encuentro en 2010 con Rajoy, donde entregó un sobre con dinero de la financiación ilegal, que Rajoy destruyó. Bárcenas guardó las grabaciones en un pendrive y en la nube, pero ambas copias desaparecieron. Intentó borrar los archivos con la ayuda de un preso, pero el plan fracasó.

"Yo tenía tres grabaciones. Una mía, donde yo explicaba con la contabilidad extracontable del partido. Una grabación cortita con Rajoy; y otra grabación puntual con Javier Arenas", así se ha pronunciado Luis Bárcenas, extesorero del PP, en su comparecencia en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, donde ha apuntado directamente a lo más alto del partido.

Bárcenas ha declarado durante más de cinco horas y ha insistido en que 'M.R.' es Mariano Rajoy. El extesorero ha llegado a afirmar que la operación Kitchen se inició "por los responsables del partido". Primero con el borrado de sus ordenadores en Génova, después con el espionaje y más tarde con el acoso que sufrió en prisión.

Las tres grabaciones clave

Uno de esos audios fue grabado en 2010. Bárcenas subió al despacho de Rajoy llevando un folio en una mano y un sobre, además de un iPhone grabando entre la ropa. Según ha explicado, le explicó a Rajoy que el folio era la fotocopia de la hoja de los últimos movimientos de la contabilidad en B, es decir, los pagos en negro.

Asimismo, le dijo que en el sobre llevaba dinero que quedaba de esa financiación ilegal. Rajoy se quedó con el sobre y, según Bárcenas, el entonces presidente del Gobierno se sorprendió de que los pagos en B estuvieran documentados. El extesorero le explicó entonces que era como garantía, pero Rajoy se dio la vuelta y destrozó el documento en una trituradora de papel, algo que supuestamente se escuchaba en la grabación.

Bárcenas también guardó otra conversación con Javier Arenas, vicesecretario del PP y presidente del PP andaluz en ese momento, con el que se reunió en un restaurante sevillano y le contó cómo funcionaba la financiación ilegal. El último audio era un monólogo en el que el extesorero explicaba quién pagaba y quién cobraba en B dentro del partido.

Archivos desaparecidos

Bárcenas ha dicho que guardó estos archivos antes de entrar en prisión preventiva en 2013, pero, según él, al salir de la cárcel habían desaparecido. Ha dicho que guardó las grabaciones sobre la financiación ilegal del PP en un pendrive que escondió en el estudio de su mujer, ubicado a cinco minutos de su casa. Dejó la memoria USB en un baúl dentro de un sobre, pero cuando fue a buscarlo al salir de la cárcel en 2015, ya no estaba allí.

Contaba con otra copia de los audios en la nube, pero también desaparecieron. Supuestamente guardó los archivos en la nube hasta que alcanzó un 'compromiso' para que se borraran. El extesorero conocía en Soto del Real a un preso "experto informático" y le pidió que eliminara los audios aprovechando un permiso.

Para ello, le dio un papel con todas sus claves y le garantizó un pago de 5.000 euros. Sin embargo, no llegó a hacer el trabajo porque fue detenido al empezar dicho permiso. No obstante, los archivos desaparecieron.

Ante esta situación descrita por Bárcenas, hay tres posibilidades principales sobre quién podría tener esos audios, si es que de verdad existieron. En primera posición estaría el comisario García Castaño, a quien supuestamente la dirección del Ministerio de Interior del PP le encargó recuperar la información sensible de Bárcenas.

También podrían haberse hecho con ellos el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la exsecretaria general. Por último, estaría el propio Bárcenas.

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