Las consecuencias que podría enfrentar el juez del exDAO por sus declaraciones machistas: una posible falta grave y medidas disciplinarias

Las causas Igualdad ha pedido al CGPJ investigar al magistrado David Maman Benchimol por unas declaraciones públicas que considera "incompatibles" con la "imparcialidad" judicial.

Las declaraciones machistas del juez David Maman Benchimol han generado reacciones, incluyendo la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien pidió que se abstenga de juzgar un caso de presunta agresión sexual por su ideología. También solicitó al Consejo General del Poder Judicial que le abra un expediente disciplinario. Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, hizo comentarios despectivos sobre las mujeres durante una ponencia. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, calificó sus palabras de "incompatibles" con la imparcialidad judicial. El abogado de la denunciante del caso que instruye Benchimol, Jorge Piedrafita, advirtió que tomará medidas si detecta sesgo de género. Desde el Gobierno, se ha exigido responsabilidad y más formación sobre violencia de género. La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, subrayaron la gravedad del asunto y la necesidad de formación en género.

Las reacciones por las declaraciones machistas del juez David Maman Benchimol han empezado a llegar este jueves. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido que el magistrado se abstenga de juzgar al exDAO de la Policía Nacional, acusado de presunta agresión sexual, por "su ideología machista y misógina". Igualdad también ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le abra expediente disciplinario.

Benchimol es el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid que durante una ponencia habló de mujeres "a la caza de la orden", que "lavan el coco a sus hijos" en los divorcios y que "tienen tantas ventajas para denunciar".

"Se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra... ¿Pero qué pierde?", planteó durante la charla, donde añadió que si se va a tardar 24 horas en una orden de protección, "¿por qué voy a esperar meses?". "Ese es el tema, es a la caza de la orden", subrayó.

Según el magistrado, "mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente".

Las posibles consecuencias

Estas son algunas de las declaraciones más sonadas de su intervención que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha considerado "incompatibles" con la "imparcialidad" judicial, y que podrían suponer un "exceso", "un abuso de autoridad" o "una falta grave de consideración a los ciudadanos e instituciones".

Ante la petición del Ministerio de Igualdad, Benchimol podría enfrentar consecuencias disciplinarias. En este caso, es el Promotor de la Acción Disciplinara del CGPJ el que evalúe a la comisión permanente si estas afirmaciones son una falta grave que pueda conllevar una sanción por falta de consideración a los ciudadanos, como dice Igualdad.

Por otra parte, fuentes del sector progresista han declarado a laSexta que estas palabras están "absolutamente fuera de lugar" y que van en sentido contrario al de la perspectiva de género. No obstante, han recordado que la Comisión de Ética ha establecido un margen muy amplio para la libertad de expresión de los magistrados. Por ejemplo, hace unas semanas se archivó una investigación disciplinaria contra un juez que llegó a llamar "psicópata sin límites" al presidente Pedro Sánchez.

Críticas del Gobierno

El magistrado se encarga de la instrucción del caso contra el exDAO y estas informaciones han generado preocupación a la denunciante. Su abogado, Jorge Piedrafita, ya ha avisado de que tomará medidas contra Benchimol si percibe algún sesgo de género.

"Estoy obligado a que, si en la instrucción detecto que hay alguna arbitrariedad con un sesgo del tipo a esas declaraciones, estaré obligado a recusarlo para proteger los derechos de la víctima y que sea otro el que se haga cargo", ha comentado en Más Vale Tarde.

Desde el Gobierno han exigido responsabilidad y más formación para todos sobre la violencia de género. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado que este caso, que además viene de parte de un juez, es "doblemente grave" porque "es el que tendría que velar porque este machismo no se impregne al resto de la sociedad".

"Es por eso tan importante que seamos responsables en declaraciones públicas. Además de que es tan importante y necesaria la formación en materia de género", ha valorado Elma Saiz, ministra de Inclusión.

Profesionales contra Benchimol

La abogada Carolina Castro, socia directora de WeDefense, ha coincidido en alguna ocasión con Benchimol. Ha relatado a laSexta que una clienta suya, que había denunciado a su entonces pareja por agresiones físicas y amenazas, pensó en retirar la denuncia ante el trato recibido por el juez.

"Yo salí muy sorprendida para mal porque fue un interrogatorio muy duro. Fue un interrogatorio, además, donde la cortaban constantemente. No se quería escuchar lo que estaba comentando, no se dejaba contextualizar nada... Esta chica acabó sumamente afectada, hasta el punto que me dijo: 'Carolina, no quiero seguir con la denuncia. O sea, he salido, estoy tan horrorizada que yo no quiero seguir con esto'", ha explicado.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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