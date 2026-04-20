Bárcenas desvela que grabó a Rajoy recibiendo dinero de la caja B del PP en su despacho y destruyendo documentación

Entre líneas Por primera vez, Bárcenas ha confesado que tenía un audio en el que se escuchaba a Mariano Rajoy recibiendo dinero de la 'caja B' del PP y destruyendo los apuntes contables que el propio Bárcenas iba haciendo. Esa grabación dice que fue una de las pruebas que le robaron en el operativo que montaron para espiarle, la 'operación Kitchen'.

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ha revelado en el juicio por la 'operación Kitchen' que grabó al expresidente Mariano Rajoy hablando sobre la caja B del partido, recibiendo un sobre y destruyendo documentos relacionados con las cuentas paralelas. Bárcenas encargó a un preso en Soto del Real, experto en informática, que destruyera estos audios almacenados en la nube. Según Bárcenas, Rajoy estaba al tanto de la contabilidad opaca y destruyó pruebas para no dejar rastro. Además, acusó a su ex chófer, Sergio Ríos, de robar los audios bajo la trama Kitchen, supuestamente organizada desde la cúpula del PP. Bárcenas pagó entre 4.000 y 4.500 euros al preso por el borrado de los audios.

"Una grabación muy cortita con el señor Rajoy". Así ha desvelado el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio por la 'operación Kitchen' que grabó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hablando de la caja B, recibiendo un sobre y destruyendo un documento de las cuentas paralelas. Además, ha detallado que encargó a un preso de Soto del Real que él consideraba experto en informática que destruyese todos los audios.

Esa grabación demostraría, según los detalles de Bárcenas, que Rajoy estaba al tanto de la caja B del PP. "En la contabilidad extracontable que llevábamos quedaba un saldo, un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero. El saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda", ha afirmado Bárcenas.

Y también demostraría que Rajoy destruyó los documentos de esa contabilidad opaca para no dejar rastro. "Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido", ha asegurado el extesorero.

Además, Bárcenas ha afirmado que existía otro audio en el que le detallaban a Javier Arenas cómo era la caja B. Unos audios que el extesorero guardó para cubrirse las espaldas y que según él, acabaron robando del estudio que tenía su esposa Rosalía Iglesias donde los había guardado.

Un robo en el que Bárcenas apunta al que era entonces su chófer, Sergio Ríos, y que la trama Kitchen habría captado para espiarle. Y una traba que el extesorero del PP acusa nació en la cúpula del PP, en Génova 13.

Bárcenas encargó a un preso "experto informático" borrar los audios de la nube

Bárcenas ha explicado que durante su estancia en Soto del Real conoció a un preso con vastos conocimientos de informática al que hizo "un encargo puntual y remunerado" para que destruyera grabaciones que había hecho el propio extesorero y que tenía almacenados en la nube.

Así, el extesorero del PP ha confirmado también que el M.R. de sus documentos era Mariano Rajoy. Ha sido cuando el fiscal le ha mostrado una nota manuscrita que Bárcenas ha reconocido como propia y en la que se leía: "Álex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada, ese es mi compromiso".

El extesorero ha insistido así en el juicio en el que se investiga la existencia de una trama policial para arrebatarle información comprometida para el PP que le dio al interno "una nota con los correos, las claves de acceso..." para que se encargara del borrado. Cuando salió de prisión comprobó que en su nube "no había nada".

Por ese trabajo pagó al preso "entre 4.000 y 4.500 euros" que acabó detenido. Fue su mujer, Rosalía Iglesias, quien entregó el dinero a su chófer, Sergio Ríos, que supuestamente espiaba a la familia, para que lo entregara.

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