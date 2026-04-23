El Gobierno pide abrir un expediente disciplinario al juez del caso del exDAO tras la exclusiva de laSexta

¿Qué ha pasado? El Ministerio de Igualdad, a través de un comunicado, se ha hecho eco de la información sobre las frases del magistrado e indica que son "una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos".

El Ministerio de Igualdad ha solicitado abrir diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el magistrado David Yehiel Maman Benchimol por posibles faltas graves, tras unas declaraciones reveladas por laSexta. El juez, que investiga una denuncia por agresión sexual, cuestionó las ventajas legales para mujeres que denuncian, sugiriendo que buscan "cazar" órdenes de protección. Igualdad considera que sus comentarios reflejan prejuicios de género y afectan la imparcialidad judicial. Además, el magistrado trivializa la violencia de género y alimenta el mito de las denuncias falsas, contradiciendo datos oficiales que muestran su rareza.

El Ministerio de Igualdad, a través de un escrito, ha solicitado la incoación de las correspondientes diligencias informativas y de un expediente disciplinario al magistrado David Yehiel Maman Benchimol por "la posible comisión de una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial. Tras la información publicada en exclusiva por laSexta.

Una en la que el juez, que actualmente instruye la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a una subordinada, habla de "ventajas" que se dan a las mujeres que denuncian y que van "a la caza del orden".

"Me enfada porque muchas de ellas es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido. Se intenta forzar una vía que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses? Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer una denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, la de un abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?" ha cuestionado el magistrado.

Frases como esta, desveladas en exclusiva por laSexta, han hecho que Igualdad solicite la apertura de un expediente disciplinario, además de interesarse por el "impacto de esas manifestaciones en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, así como de las mujeres y niñas víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico nacional y los estándares internacionales aplicables".

Ante eso, el Ministerio ha presentado ya un texto por las manifestaciones, "realizadas de forma pública y en un contexto de formación jurídica", por las afirmaciones realizadas por el juez, entre las que resaltan cuando dice que "la mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida", "que las mujeres víctimas desconfían del padre por una idea subjetiva no necesariamente fundada", o que "las madres ejercen una supuesta manipulación sobre hijos, un lavado de coco, para apartarlos del padre".

Igualdad, en ese sentido, considera que esas afirmaciones "no son meras opiniones aisladas sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial".

Indican que las manifestaciones del juez evidencian "una trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos": El juez sugiere y alimenta el bulo de las denuncias falsas, entrando en contradicción con los datos de la Fiscalía General del Estado y de este Consejo que muestran que son estadísticamente residuales, con un porcentaje de apenas el 0,01%".

"Por otro lado, los mecanismos legales tales como la limitación de la custodia compartida en supuestos de violencia deben contextualizarse en su finalidad protectora, orientada a garantizar el interés superior del menor y de la seguridad de las víctimas", prosigue el comunicado de Igualdad.

Y ponen el foco en la "protección de la infancia": "En el 88,62% de los casos no se adoptaron medidas para suspender o limitar la patria potestad del progenitor violento".

"La ausencia de perspectiva de género se evidencia en que el magistrado analiza la violencia y las relaciones familiares desde prejuicios y generalizaciones, en lugar de aplicar el marco jurídico vigente que exige tener en cuenta la desigualdad estructural y la específica situación de las mujeres y de los menores como víctimas", exponen.

Fuentes del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial consideran las manifestaciones del juez como "fuera de lugar". En este tipo de cuestiones, el promotor de acción disciplinaria suele inclinarse por la libertad de expresión de los magistrados.

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