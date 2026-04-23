Profesionales y asociaciones cargan contra el machismo del juez instructor del exDAO: "Tiende a prejuzgar a las víctimas"

Los detalles La Asociación Stop Violencia Vicaria ha denunciado al juez David Maman Benchimol, especializado en violencia contra la mujer, al considerar que las declaraciones machistas que hizo en una ponencia podrían ir en contra del marco normativo sobre perspectiva de género.

Las declaraciones machistas de David Maman Benchimol, juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, han suscitado críticas por parte de profesionales y asociaciones que denuncian actitudes discriminatorias en su juzgado. Carolina Castro, abogada, afirma que Benchimol prejuzga y trata despectivamente a las víctimas. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia subraya que la perspectiva de género es legal, no ideológica, mientras que Stop Violencia Vicaria lo ha denunciado por posibles infracciones normativas. Andrea Cabezas y María Martínez cuestionan su capacidad para tratar casos de violencia de género. Además, el abogado Jorge Piedrafita considera medidas si detecta sesgo de género en el caso contra el exDAO de la Policía Nacional. Las asociaciones ofrecen apoyo a las víctimas a través del 016 y otros canales de comunicación.

Las machistas declaraciones de David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, son una prueba de las actitudes discriminatorias que, según denuncian profesionales y asociaciones, mantiene en su juzgado.

Carolina Castro es abogada y comparte juicios con Benchimol. Asegura a laSexta que el magistrado "tiende mucho a prejuzgar a las víctimas, tiene un trato bastante despectivo en general con las víctimas". "Notas mucha diferencia de trato con el investigado", sostiene la letrada, socia directiva de WeDefense.

Precisamente este jueves, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, ha recordado a través de un comunicado que la perspectiva de género no es ideología, es lo que dicta la ley. Por eso, la Asociación Stop Violencia Vicaria lo ha denunciado ante la Fiscalía, ya que considera que las afirmaciones del juez en una ponencia del pasado febrero podrían ir en contra del marco normativo vigente.

En la charla, dijo cosas como que hay mujeres que van "a la caza de la orden", que algunas madres "le van haciendo el correspondiente lavado de coco" a sus hijos durante el proceso de divorcio, o que "la mujer es una enemiga acérrima de la guarda y custodia compartida".

"Desconfía porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Entonces, como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", expresó el magistrado, especializado en violencia contra la mujer.

Preocupación entre las víctimas de violencia de género

Andrea Cabezas, de Stop Violencia Vicaria y jurista especializada en violencia de género, muestra su rechazo a esas palabras y plantea: "Si dice esto cuando está siendo grabado, formando a profesionales que van a defendernos, ¿qué ocurre dentro de su sala, en su juzgado, donde él decide sobre la vida de las mujeres?".

Muchas asociaciones comparten su indignación. "No está capacitado para tratar a víctimas, ni casos de violencia de género", asegura María Martínez, fundadora de Madres Protectoras de Madrid. Además, las organizaciones aseguran que son muchas las mujeres que recurren a denunciar la actuación de este juez.

La noticia, publicada en exclusiva por laSexta, tampoco ha sentado muy bien a la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, acusado de una presunta agresión sexual, ya que Benchimol es el juez instructor del caso. El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, adelanta que tomará medidas si considera que existe una mala actuación del juez. "Si detecto que hay una conducta arbitraria motivada por un sesgo de género, me veré obligado a activar el mecanismo de la recusación", expone a laSexta.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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